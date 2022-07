Nga sẽ cung cấp cho châu Âu nhiều khí đốt nhất có thể

Đường ống dẫn khí đốt của hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 27/7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Tập đoàn năng lượng Gazprom của nước này đang cung cấp lượng khí đốt tối đa có thể, và việc liên hệ khối lượng cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu với việc gỡ bỏ trừng phạt là sai lầm.



Bình luận về ý tưởng cho rằng Moskva hạn chế nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu ở mức tối thiểu cho đến khi EU gỡ bỏ trừng phạt, ông Peskov nói: “Đây là sự liên hệ hoàn toàn sai lầm”.

Ông Peskov nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của châu Âu đã làm hạn chế đáng kể khả năng kỹ thuật để bơm tối đa lượng khí đốt có thể và khi công tác bảo trì được hoàn thành thì Gazprom “sẽ có thể bơm khí đốt nhiều hơn”.

Theo dữ liệu trên Sàn giao dịch London ICE, giá khí đốt châu Âu trong phiên giao dịch ngày 27/7 đã tăng lên mức 2.300 USD/1.000 m3 lần đầu tiên kể từ ngày 8/3 trong bối cảnh lượng khí đốt bơm qua Dòng chảy phương Bắc 1 bị cắt giảm 1 nửa. Kết thúc phiên giao dịch, giá khí đốt đã tăng hơn 10% so với giá mở cửa.

Tại Trung tâm TTF của Hà Lan, giá khí đốt kỳ hạn tháng 8 đã tăng lên mức 2.307 USD/1.000 m3, tương đương 220 euro/1 MWh.

Trước đó, ngày 26/7, Tập đoàn Năng lượng Gazprom thông báo về việc buộc phải ngừng hoạt động 1 tuabin khí khác tại trạm máy nén Portovaya do hết thời hạn giữa các lần đại tu. Do đó, từ ngày 27/7, lượng khí đốt bơm qua Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ giảm 1 nửa, xuống còn 20% so với mức tối đa, tương đương 33 triệu m3 khí đốt mỗi ngày.