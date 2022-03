Ngâm nấm hương đừng chỉ dùng nước, thêm nguyên liệu này vài phút nở mềm ngay

nấm hương khô là một trong những gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn. Không chỉ có hương vị thơm ngon, hấp dẫn mà nấm hương còn vô cùng bổ dưỡng.

Tuy nhiên, khâu sơ chế nấm hương, ngâm cho nấm hương nở hơi mất thời gian. Nếu ngâm nấm hương với nước lạnh phải vài tiếng mới mềm được. Còn nếu ngâm nước quá nóng sẽ phá hủy nhiều dưỡng chất có trong nấm hương. Vì thế loại nước tốt nhất để ngâm nấm hương vẫn là nước ấm.



Tuy nhiên, theo đầu bếp, nếu chỉ ngâm nấm hương với nước vẫn mất một khoảng thời gian nhất định để làm nở mềm nấm. Do đó đầu bếp mách, ngoài nước ra, bạn có thể cho thêm 1 nguyên liệu nữa giúp nấm chỉ nở nhanh trong vòng 5 phút. Vậy đó là nguyên liệu gì, các bạn hãy cùng tham khảo cách làm dưới đây của đầu bếp nhé:

Chuẩn bị ngâm nấm hương

Nấm hương khô, đường trắng, nước ấm

Cách ngâm nấm hương

Đầu tiên, bạn rửa sạch nấm hương khô đã sơ chế trong nước sạch để làm sạch tạp chất và bụi bám trên bề mặt, sau đó chuẩn bị một chiếc bát to có nước ấm. Lưu ý, nước ấm không quá 40 độ C. Nước ấm khoảng 40 độ C là phù hợp nhất dùng để ngâm nấm, giúp nấm đạt được mùi thơm tối đa.

Cho một lượng đường trắng vừa đủ vào, dùng đũa khuấy đều.

Sau đó cho nấm hương đã rửa vào tô, dùng tay nhào cho nấm nhiều lần để nấm hút hết nước trong bát, ngâm khoảng 3-5 phút là nấm hương khô có thể ngấm hoàn toàn. Việc cho thêm đường cát trắng vào có thể làm tăng tăng tốc độ hấp thụ nước của tế bào nấm hương, giúp nó nhanh nở mềm mà hương vị lại thơm ngon hơn.

Một số đầu bếp còn mách, bạn có thể cho nấm hương khô đã rửa vào hộp có nắp đậy, thêm nước ấm khoảng 40 độ C cùng ít đường vào, sau đó đậy nắp lại, lắc liên tục trong vòng 2-3 phút là nấm cũng có thể nở mềm.

Giờ bạn đã có thể vớt nấm hương ra, rửa lại với nước cho sạch hoàn toàn rồi chế biến thôi.

Nếu mua nhiều nấm hương khô ăn không hết, chị em có thể tham khảo cách bảo quản nấm hương dưới đây tránh bị mốc, hỏng:

- Trước tiên, khi mua, chọn những cây nấm “cúc áo” - là nấm hương vừa nhỏ, chân nhỏ, mình dày. Nấm có màu hơi nâu, dày to đều nhau, có mùi thơm đặc trưng của nấm hương và sờ khô tay. Không chọn những cây nấm ẩm ướt, hay mốc, có mùi lạ.

- Để nấm hương khô có mùi thơm lâu, lại không bị ẩm mốc, mọt, chị em hãy cho nấm hương vào hộp nhựa hoặc túi nilon, cất ở những nơi khô ráo, tránh những nơi quá nóng hoặc ẩm thấp nhé!

- Nhiều chị em còn mách cách bảo quản nấm hương khác là cho nấm hương vào túi nilon, túi bóng kính hoặc túi ziplog càng tốt, bộc chặt rồi cho vào giá chỗ cánh cửa tủ lạnh (ngăn mát), sẽ tránh được mốc mà giữ mùi thơm rất lâu.