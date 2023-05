Ngân sách tăng thu đột biến hàng nghìn tỷ đồng, số thu từ hoạt động xổ số tăng rất mạnh

Thu từ xổ số, dầu thô tăng đột biến

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có Tờ trình báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 gửi Quốc hội.

Theo đó, số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Dự toán thu là 34.300 tỷ đồng; báo cáo Quốc hội ước đạt 36.300 tỷ đồng; thực hiện đạt 40.600 tỷ đồng, tăng 6.300 tỷ đồng (tăng 18,4%) so dự toán, tăng 4.300 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, chủ yếu do tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại quý IV và tạm nộp cả năm 2022 của các công ty xổ số.

Thu ngân sách từ hoạt động xổ số và đóng góp của doanh nghiệp xổ số trong năm 2022 tăng mạnh hàng nghìn tỷ đồng so với sự toán và báo cáo gửi Quốc hội (Ảnh minh hoạ)

Ngoài xổ số khiến tăng thu ngân sách lớn, báo cáo chỉ rõ hoạt động khai thác xuất khẩu dầu thô năm 2022 tăng trưởng mạnh do giá cao, khiến số thu ngân sách tăng vọt.

Cụ thể, thu từ dầu thô, dự toán thu là 28.200 tỷ đồng; báo cáo Quốc hội ước đạt 68.000 tỷ đồng; thực hiện đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 49.800 tỷ đồng ( tăng 176,7%) so dự toán, tăng 10.000 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội.

Giá dầu thanh toán bình quân đạt 104,7 USD/thùng, tăng 44,7 USD/thùng so giá dự toán (60 USD/thùng), cao hơn 9,7 USD/thùng so báo cáo Quốc hội (95 USD/thùng); sản lượng thanh toán đạt 8,67 triệu tấn, tăng 1,67 triệu tấn so kế hoạch (7 triệu tấn).

Với năm 2023, Chính phủ cho biết 4 tháng đầu năm số thu từ dầu thô ước đạt gần 20.00 tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán, giảm 17,6% so cùng kỳ năm 2022. Giá dầu thanh toán bình quân 4 tháng đạt khoảng 87 USD/thùng (tăng 17 USD/thùng so giá dự toán, giảm 9,1% so cùng kỳ); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 2,8 triệu tấn, bằng 35,3% kế hoạch.

Đối với thu tiền sử dụng đất, tiền thuế liên quan đến thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 tăng trưởng mạnh; đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo thúc đẩy đầu tư công, các địa phương đẩy mạnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, đôn đốc thu tiền sử dụng đất và xử lý thu hồi nợ đọng của các dự án (trong đó đã tập trung thu phát sinh của một số dự án lớn, như dự án Vinhomes Dream City Hưng Yên, dự án Đại An Hưng Yên khoảng 27,7 nghìn tỷ đồng,...). Qua đó, tăng thu so dự toán và báo cáo Quốc hội, đáp ứng các nhiệm vụ chi đầu tư quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội cuả địa phương.

Về thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ cho biết, dự toán thu là 62.400 tỷ đồng; báo cáo Quốc hội ước đạt 77.300 tỷ đồng; thực hiện đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 10.600 tỷ đồng ( tăng 17%) so dự toán, nhưng thấp hơn 4.300 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội.

Trong đó, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước nộp ngân sách tăng 5.540 tỷ đồng so dự toán, tăng 3.740 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế tăng 5.100 tỷ đồng so dự toán chủ yếu do tăng thu của một số doanh nghiệp lớn, như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có lợi nhuận thực hiện tăng 40% so năm trước, số thu nộp NSNN tăng 4.195 tỷ đồng; Tập đoàn Bảo Việt chia cổ tức 30% (cao hơn kế hoạch 21%) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối dồn tích từ các năm trước, số thu nộp NSNN tăng khoảng 1.029 tỷ đồng,... Tuy nhiên, một số ngành, lĩnh vực (ngân hàng, chứng khoán,...) những tháng cuối năm tăng trưởng thấp hơn dự kiến, số thu nộp NSNN giảm so báo cáo Quốc hội.