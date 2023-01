Nghệ An: Lạnh thấu xương, lại mưa phùn, người bán co ro chờ khách mua cây cảnh, đào tết Nghệ An: Lạnh thấu xương, lại mưa phùn, người bán co ro chờ khách mua cây cảnh, đào tết

Cận Tết, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An lạnh đến thấu xương, tại các khu vực bán hoa, cây cảnh, những cành đào, chậu quất được bê ra sát lề đường để chào khách. Những người bán co ro trong mưa lạnh, tuy nhiên lượng khách đến mua vẫn còn khá thưa thớt.

