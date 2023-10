Nghệ An: Sôi nổi hội thi "Nông dân với nông sản, thực phẩm an toàn năm 2023" Nghệ An: Sôi nổi hội thi "Nông dân với nông sản, thực phẩm an toàn năm 2023"

Ngày 31/10, tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi "Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn" năm 2023. Hội thi là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ viên trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.