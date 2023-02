Nghệ An: Trung tâm đăng kiểm có 11 cán bộ bị bắt hoạt động trở lại

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ. Đồng thời, khởi tố và tạm giam 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An về tội "Nhận hối lộ" gồm: 1 Giám đốc, 2 Phó giám đốc, 5 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ; 3 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.



Sau khi 11 cán bộ bị bắt, hiện tại, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã hoạt động trở lại.

Đến thời điểm hiện tại, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã đưa 2 cơ sở đăng kiểm đi vào hoạt động trở lại. Trong đó, cơ sở 1 của trung tâm tại thành phố Vinh.

Sau sự việc, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã phân công ông Nguyễn Thái Đông - Phó Giám đốc trung tâm phụ trách và điều hành hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Hiện trung tâm này có 49 cán bộ, trong đó có 12 người còn đủ điều kiện làm nhiệm vụ đăng kiểm.

Tại cơ sở 1 ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có 2 dây chuyền khám đăng kiểm xe đã hoạt động. Mỗi ngày trung bình có 50 - 60 xe đến khám, đăng kiểm. Lượng xe này giảm nhiều so với trước khi xảy ra sự việc.

Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cho biết, quy trình khám xe gồm có 5 công đoạn, bao gồm: nhận dạng xe, kiểm tra thân vỏ xe, buồng lái, thùng hàng, kiểm tra phanh xe, kiểm tra đèn và khí thải, kiểm tra hệ thống gầm.

Nơi đây cũng đang hoạt động trong tình trạng thiếu nhân sự.

Các đăng kiểm viên sẽ phân công từng nhiệm vụ cụ thể. Người sẽ phụ trách kiểm tra thân vỏ, cửa, kính xe. Người sẽ phụ trách phía dưới gầm, các đăng kiểm viên soi từng chi tiết, bộ phận xem có bị thiếu sót, hư hỏng gì không. Bên cạnh đó, khoang máy được đăng kiểm viên mở nắp capo kiểm tra kỹ càng.

Đồng thời, hệ thống đèn xe được đăng kiểm viên dùng máy chuyên dụng để đo độ sáng cũng như đo bước sáng của đèn. Đối với lốp xe, đăng kiểm viên sẽ vừa dùng đèn soi thông số lốp, vành xe và vừa xem trên giấy tờ xem chiếc xe này đã bị độ lốp, độ vành hay chưa. Nếu đã bị thay thế bằng kích cỡ khác, chiếc xe sẽ bị đánh rớt.

Nhân viên đăng kiểm tại đây kiểm tra kỹ từng chi tiết của chiếc xe đến "khám".

Đăng kiểm sử dụng hệ thống đo khí thải cắm vào ống xả xe ô tô để kiểm tra tiêu chuẩn khí thải. Thông thường, những chiếc xe cũ, xe ít vệ sinh thì tiêu chuẩn khí thải sẽ không đảm bảo. Đây cũng là một trong tiêu chí quan trọng khi đi đăng kiểm xe.

Các chi tiết đều được kiểm tra rất kỹ.

Quá trình "khám" 1 chiếc xe thông thường sẽ mất khoảng 30 phút, đối với xe tải sẽ lâu hơn. Sau khi xe đạt tiêu chuẩn, đăng kiểm sẽ cấp và dán tem lên kính lái bên phụ xe. Lúc này xe đã đủ tiêu chuẩn an toàn lưu thông trên đường.