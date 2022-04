"Tôi 73 tuổi, nhưng chưa lúc nào chứng kiến đọc thông báo kỷ luật hơn 15 phút trên Thời sự truyền hình VTV mà chưa xong, buồn thật. Nhất là khi thấy có tên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội" - một cựu chiến binh cạnh nhà tôi buồn bã nói.



Đơn giản vì "Thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, luôn luôn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó, nhiều việc chưa có tiền lệ. Về việc này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII ngày 12/10/2021. Hà Nội vì thế cần có người đứng đầu chính quyền có tâm và có tài, đầy đủ ý thức trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng.

Người Hà Nội từng hy vọng khi TW đã bố trí người đứng đầu là một nhà khoa học, từng làm Bộ trưởng KH & CN để chung tay cùng Thành phố "Phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng, đột phá để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển nhanh và bền vững".

Thành phố đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước cần có một người đứng đầu chính quyền xứng đáng, sau khi vị Chủ tịch UBND Thành phố trước đó bị mất quyền công dân.

Nhưng bản án cho người tiền nhiệm vẫn còn như vừa mới xảy ra, khi nghe thông báo kỷ luật lần này, lòng người Hà Nội chùng xuống vì người mới lại "có trách nhiệm cá nhân trong vụ Việt Á" cụ thể "có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á", thời điểm trước khi về Hà Nội.

Vụ Việt Á, việc chỉ cần có dấu hiệu vi phạm thì Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có thể vào cuộc, không đợi đến khi cơ quan chức năng điều tra, kết luận cho thấy đây là thay đổi quan trọng để xử lý cán bộ vi phạm được đảng viên, nhân dân ủng hộ.

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ảnh: Thành An.

Như vậy không lâu sau Đại hội Đảng XIII, ngoài Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam nay đến lượt Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã bị xử lý vi phạm. Điều này cho thấy mặc dù Đảng đã có nhiều thay đổi lớn về công tác cán bộ, tại Đại hội XIII quy trình giới thiệu, bổ nhiệm đã nâng từ 3 bước lên 5 bước, việc xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực đã giúp cho chất lượng cán bộ được nâng cao nhưng vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung từ thực tiễn.

Lòng người Hà Nội có một chút boăn khoăn, lo lắng vì những cảnh báo cách đây 7 năm của TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trong bài viết "Lợi ích nhóm" và "Chủ nghĩa tư bản thân hữu - cảnh báo một nguy cơ" đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 872 (6-2015) đã hiện hữu. Vụ án điểm Việt Á đúng như TS Vũ Ngọc Hoàng đã cảnh báo trước "lợi ích nhóm" kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm mất niềm tin của dân chúng, làm chệch hướng khỏi mục tiêu xã hội chủ nghĩa chân chính sang "chủ nghĩa tư bản (CNTB) thân hữu".

Những câu hỏi của PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trong một buổi trả lời phỏng vấn mới đây "Với một đề tài NCKH cấp quốc gia trị giá 19 tỷ đồng, vì sao Học viện Quân Y chỉ tiến hành trong 1 thời gian ngắn như thế? Kết quả nghiên cứu sao không được Bộ KH&CN thành lập một hội đồng đủ trình độ đánh giá, thẩm định? Năng lực con người, năng lực cơ sở vật chất, năng lực công nghệ của Việt Á kém như thế tại sao lại được chỉ định thầu? Nếu Việt Á được chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp quốc gia với giá 0 đồng thì Việt Á sản xuất ở đâu? Giá thành như thế nào?" đã dần hé lộ.

Nói đến Hà Nội, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ". Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị luôn rất quan tâm đến Hà Nội, tập trung nhiều nguồn lực cho Hà Nội. Trong dịp đại hội đảng các cấp, ngoài Đại hội Đảng bộ Quân đội thì duy nhất trong 63 tỉnh thành Hà Nội vinh dự được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến trực tiếp chỉ đạo và nhắc nhở: "Sinh thời, Bác Hồ cũng thường căn dặn Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác, cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta".

Người Hà Nội buồn nhưng vẫn trọn niềm tin với Đảng. Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy Đảng quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực đến cùng, không có vùng cấm. Bất cứ cá nhân, tập thể nào để xảy ra vi phạm đều phải bị xử lý để răn đe.

Sự liên can của Chủ tịch Hà Nội, cho dù sự vụ xảy ra trước khi ông được bổ nhiệm về thành phố, khiến người Hà Nội không thể không liên tưởng đến những phen Hà Nội lao đao với những quyết sách liên quan đến Covid, từ chuyện đi học của trẻ, chuyện giấy đi đường, chuyện quản lý F0, y tế quá tải… Nhưng may mắn là Hà Nội dã không "bung, toang" vì Covid-19 sau chiến dịch vaccine thần tốc. Chỉ có điều những hậu quả của các quyết sách do dự, lúng túng cũng đã làm tổn thương lòng tin của người dân.

Hà Nội vẫn tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và toả sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước; làm nên một hình ảnh tiêu biểu của cả nước, một "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; là "Thành phố vì hoà bình" và nay Hà Nội là "Thành phố sáng tạo". Nhưng cũng chính vì thế, người Hà Nội lại càng trông đợi một vị lãnh đạo Hà Nội có tài, có đức, có tâm, có tầm để đại diện, dẫn dắt thành phố vượt qua mọi thử thách, như là đại dịch Covid-19.