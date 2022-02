Xoá khoảng cách giữa 2 hình thái kinh tế xã hội nhờ chuyển đổi số - cú huých trăm năm

Mức tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam vẫn chưa đủ nhanh để thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác. Cụ thể, năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp hơn 26 lần so với Singapore, 7 lần so với Malaysia, 4 lần so với Trung Quốc, 2 lần so với Philippines, 3 lần so với Thái Lan. Một số liệu còn đáng suy nghĩ hơn khi mà năng suất lao động của Việt Nam đang tụt hậu 60 năm so với Nhật Bản, 40 năm so với Malaysia và 10 năm so với Thái Lan.

(Thông tin từ Hội thảo đánh giá thường niên nền kinh tế Việt Nam, ứng phó và vượt qua dịch Covid-19 hướng tới phục hồi và phát triển, do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 31/3/2021 tại Hà Nội).