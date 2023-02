Tiếp vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho nông dân Bắc Ninh khởi nghiệp

Với mô hình trang trại tổng hợp VAC, anh Nguyễn Văn Đỉnh (ở xã Long Châu, huyện Yên Phong) là điển hình nông dân sử dụng vốn vay Quỹ HTND. Anh Đỉnh cho biết: Năm 2016, anh thuê diện tích đất 8.000m2 ruộng trũng bỏ hoang, bắt tay vào cải tạo chăn nuôi lợn, đào ao thả cá.

"Dấn thân vào nghề nông mới càng thấy nỗi vất vả, cơ cực của nghề. Khó khăn nhất là lúc khởi nghiệp không có vốn, thiếu kinh nghiệm nên gia đình xây dựng mô hình trang trại VAC quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2019, sau khi được Hội ND xã Long Châu tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ Quỹ HTND, cộng với số tiền của gia đình, tôi đã mở rộng nuôi vịt, dê kết hợp với nuôi trồng thủy sản" - anh Đỉnh chia sẻ.

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, anh Nguyễn Văn Đỉnh, ở xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã mở rộng quy mô nuôi dê. Ảnh: Chu Ngọc

Các mô hình vay vốn Quỹ HTND phần lớn đều đạt hiệu quả, người vay tăng thu nhập. Thông qua những mô hình phát triển sản xuất không những tạo việc làm, tăng thu nhập cho những hộ trực tiếp tham gia dự án mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề thủ công, làng nghề truyền thống gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" Ông Trần Đăng Sâm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

Đến nay, sau 5 năm trang trại của anh Đỉnh đã giữ ổn định sản xuất với đàn vịt thương phẩm hơn 10.000 con, 300 con dê, 4 ao nuôi cá với diện tích trên 1.200m2. Mỗi năm, trang trại của anh cung cấp cho thị trường trên 200 tấn thịt thương phẩm, cho doanh thu hàng tỷ đồng. Hiện, gia đình anh Đỉnh đã trả hết nợ từ Quỹ HTND, qua đó giúp các hội viên khác có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Cũng được vay vốn Quỹ HTND, chị Hoàng Thị Phi (thôn Trạm Trai, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành) lựa chọn phát triển kinh tế theo hướng kinh doanh các loại hoa, cây cảnh. Chị Phi chia sẻ, thời gian đầu khởi nghiệp, chị mất khá nhiều thời gian đi khắp trong và ngoài tỉnh học hỏi cách chăm sóc, cắt tỉa và đặc điểm riêng của mỗi loại cây cảnh, hơn 2 năm sau mô hình kinh tế của chị bước đầu thu về lợi nhuận.

Đặc biệt, đầu năm 2020 chị Phi được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND huyện. Có thêm vốn, gia đình đã thuê thêm diện tích đất mở rộng kinh doanh buôn bán. Chị Phi cho biết: "Nhờ nguồn vốn vay của Hội Nông dân đã giúp gia đình tôi có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, giờ đây mỗi tháng cho tổng thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ kinh doanh cây cảnh. Đồng thời tạo việc làm 3-4 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng".

Ông Vương Đặng Hoa - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Thuận Thành cho biết: Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, thời gian qua, Hội ND huyện Thuận Thành tích cực tuyên truyền, vận động giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ HTND. Từ năm 2011 đến nay, Hội ND huyện vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng quỹ được hơn 16 tỷ đồng cho hàng trăm hộ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình cho vay, Hội ND huyện tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có nhu cầu và kế hoạch cụ thể trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn; định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay.

Ngoài ra, Hội tăng cường phối hợp với phòng chuyên môn của huyện mở các đợt tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên nông dân. Sau tập huấn, các hộ đã áp dụng vào sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập. Đến nay đa số các mô hình vay từ Quỹ HTND đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi bò sữa tại xã Gia Đông, các mô hình trang trại tại xã Đình Tổ, trồng cây ăn quả tại xã Hoài Thượng, xã Đại Đồng Thành...

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và Hội huyện Gia Bình thăm mô hình trồng dưa hấu của hội viên Nguyễn Văn Linh tại xã Cao Đức.

3.458 lao động tăng thu nhập

Ông Trần Đăng Sâm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Hiện, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đang quản lý hơn 114,5 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND. Hiện nguồn vốn Quỹ HTND đang giải ngân cho 1.583 hộ nông dân thuộc 363 dự án, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 3.458 lao động.

Để nguồn vốn Quỹ HTND phát huy hiệu quả, Hội ND tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng công tác huy động xây dựng quỹ, quản lý, điều hành, thẩm định dự án và giải ngân nguồn vốn bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định. Đồng thời, Hội cũng sẽ lựa chọn những mô hình vay vốn phù hợp, có tính khả thi, đảm bảo phát huy hiện quả nguồn vốn và có khả năng nhân rộng.

Ông Trần Đăng Sâm cho biết thêm: Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, ngày 27/9/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành Quyết định số 335 về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030".

Mục tiêu của đề án nhằm giúp nông dân tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi của tỉnh, thêm nguồn vốn để đầu tư, mở rộng và áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh đảm bảo nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho Quỹ HTND từ 10 tỷ đồng trở lên/năm và từ 15 tỷ đồng trở lên/năm giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn cấp huyện: ngân sách cấp huyện cấp từ 300 triệu đồng trở lên/đơn vị/năm. Nguồn vốn cấp xã: ngân sách cấp xã cấp từ 10 triệu đồng trở lên/đơn vị/năm.