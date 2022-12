Nhiều địa phương thông báo miễn, giảm học phí cho học sinh

Quảng Bình: Miễn học phí học kỳ II

Tỉnh Quảng Bình vừa quyết định sẽ không thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 (5 tháng) với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.

Trước đó, tỉnh này cũng quyết định không thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với học sinh nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Học sinh Trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đi học lại hồi tháng 6/2022. Ảnh: Tào Nga



Bạc Liêu: Giảm 50% học phí

Tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh Bạc Liêu khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Nghị quyết mới quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 1/4/2016 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Theo đó, mức học phí trực tiếp năm học 2022 – 2023 đối với mầm non bán trú khu vực thành thị là 400.000 đồng, khu vực nông thôn là 135.000 đồng; mầm non không bán trú ở thành thị là 300.000 đồng, ở nông thôn là 100.000 đồng; ở bậc tiểu học vùng thành thị là 300.000 đồng, vùng nông thôn là 100.000 đồng. Đối với cấp THCS vùng thành thị là 300.000 đồng, vùng nông thôn là 100.000 đồng. Đối với cấp THPT vùng thành thị là 350.000 đồng, vùng nông thôn là 200.000 đồng.

Đối với học sinh tiểu học công lập, học sinh không phải đóng học phí. Mức học phí đối với cấp tiểu học quy định nghi quyết này là căn cứ để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định. Đồng thời sẽ giảm 50% học phí năm học 2022 - 2023 theo như mức quy định trên đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: Miễn học phí 5 tháng

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, năm học 2022-2023. Nguồn kinh phí bù đắp được cân đối từ ngân sách giao trong dự toán hàng năm của ngành GDĐT của tỉnh.

Theo đó, sẽ miễn học phí 5 tháng đối với học sinh các cấp học, kinh phí dự kiến cấp bù phần học phí lên đến hơn 134 tỷ đồng.

Tháng 9/2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, mức học phí từ năm học 2022-2023 chỉ bằng các mức thấp nhất theo các quy định liên quan của Trung ương nhưng vẫn tăng nhiều lần so với học phí các năm trước đây. Mức học phí từ 100.000/tháng đến 300.000/tháng, tùy theo khu vực nông thôn, thành thị và cấp học. Riêng các trường ở miền núi, huyện đảo Trường Sa thì mức học phí bằng 50% mức thu của khu vực nông thôn.

Hậu Giang: Một số cấp học khu vực nông thôn đóng học phí bằng 1/3 so với học sinh thành thị

Theo Nghị quyết định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên của HĐND tỉnh Hậu Giang, đối với khu vực thành thị mức hỗ trợ học phí đối với cấp tiểu học và THCS 240.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT 235.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 220.000 đồng/học sinh/tháng; còn cấp mầm non 208.000 đồng/học sinh/tháng.

Một số cấp học thuộc khu vực nông thôn (gồm các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố) có mức hỗ trợ học phí chỉ bằng 1/3 so với khu vực thành thị: cấp mầm non 65.000 đồng/học sinh/tháng; cấp tiểu học và THCS 70.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS 50.000 đồng/học sinh/tháng, cấp THPT 165.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 135.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng đối với vùng dân tộc thiểu số, học phí đối với cấp mầm non 15.000 đồng/học sinh/tháng; cấp tiểu học và THCS 20.000 đồng/học sinh/tháng; cấp THPT 65.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 35.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS không được hỗ trợ.

Lào Cai: Hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Theo đó, từ ngày 1/1/2023 đến hết năm 2025, Lào Cai sẽ hỗ trợ 100% mức thu học phí theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo năm học đối với đối tượng phải đóng học phí theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Nghị định số 81/202UND-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Lào Cai cũng hỗ trợ phần học phí còn lại theo mức thu học phí của Hội đồng nhân dân tỉnh theo năm học đối với đối tượng đã được giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã quyết định miễn 100% học phí cho học sinh.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu miễn 100% học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tại Đà Nẵng, mức hỗ trợ là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2022-2023 do HĐND thành phố quy định trong 9 tháng của năm học 2022-2023.

Đối tượng áp dụng gồm trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập. Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Hải Phòng đã miễn học phí cho bậc mầm non và THCS từ năm học 2020 - 2021 và học sinh bậc THPT được giảm học phí từ năm học 2021 - 2022. Đến năm học 2022 - 2023, 100% học sinh các cấp ở thành phố Hải Phòng được miễn học phí (trừ bậc tiểu học được miễn theo Luật Giáo dục)…