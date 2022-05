Những bệnh viện nào tại TP.HCM đứng cuối bảng đánh giá chất lượng?

Lãnh đạo ngành y tế kiểm tra chất lượng bệnh viện. Ảnh: P.V

Tổng số bệnh viện được Sở Y tế đánh giá là 117, bao gồm 55 bệnh viện công lập, 59 bệnh viện tư nhân và 3 bệnh viện thuộc bộ ngành.



Theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, nội dung đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 có nhiều điểm mới so với năm 2020. Bên cạnh Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch, còn có các nội dung như: Công tác thu dung, điều trị Covid-19; Sự sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh Covid-19; Khảo sát hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và Công tác dược lâm sàng tại các bệnh viện.

Ngoài ra, nhóm bệnh viện chuyển đổi công năng toàn phần (thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 năm 2021) từ 3 tháng trở lên chỉ áp dụng đánh giá theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, năm 2021, toàn ngành y tế phải dồn toàn lực cho công tác phòng chống dịch, bên cạch đó vẫn phải đảm bảo công tác của khám chữa bệnh thông thường, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động cải tiến chất lượng tại các bệnh viện. Tuy nhiên với mục tiêu luôn hướng đến sự hài lòng người bệnh, các bệnh viện vẫn nỗ lực triển khai hoạt động cải tiến chất lượng, đặc biệt vào những tháng cuối năm 2021 khi dịch bệnh đã được dần kiểm soát và thực hiện mục tiêu kép "Bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội" và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết của Chính phủ.

Trong 32 bệnh viện đạt điểm trung bình từ 4 điểm trở lên (mức chất lượng tốt) có 10 bệnh viện đạt trên 50% số tiêu chí mức 5 (mức tối đa) là Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh việnTừ Dũ, Bệnh viện Nhân dân 115, Viện Y Dược học Dân tộc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện ĐK Quốc tế Vinmec Central Park, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Những bệnh viện đứng cuối bảng đánh giá chất lượng. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Có 69 bệnh viện điểm trung bình từ 3 điểm trở lên trong đó có 2 bệnh viện thuộc bộ, ngành tăng 13% so với 2020. Nhóm bệnh viện có điểm trung bình dưới 2 có 16 bệnh viện, trong đó 5 bệnh viện đứng cuối bảng là Bệnh viện PT thẩm mỹ Hàn Quốc Kim Hospital, Bệnh viện Răng hàm mặt Mỹ Thiện, Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn, Bệnh viện Mắt Cao Thắng, Bệnh viện Răng hàm mặt Sài Gòn.

Sở Y tế cho biết, bên cạnh những cải tiến chất lượng rõ rệt, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại liên quan đến các lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh. Trước thực trạng này, Sở Y tế dự kiến tổ chức buổi tập huấn chuyên đề về kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh, đồng thời tăng cường kiểm tra chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh tại các bệnh viện.