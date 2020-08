Những Bí thư Tỉnh ủy được điều động về Trung ương trong năm cuối nhiệm kỳ

1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ngày 30/7, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, theo đó ông Nguyễn Hồng Lĩnh được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa -Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2-2020; điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (ngoài cùng bên phải -ảnh Vnexpress.net).

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1964, quê quán: Xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện ủy Long Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 23/7/2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Người được điều động thay ông Hùng chức Bí thư Tỉnh ủy là ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hùng (ảnh TTXVN).

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, quê Quảng Trị. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

3. Ông Huỳnh Tấn Việt, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ngày 16/7/2020, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, theo đó ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng thôi gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định ông Việt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Huỳnh Tấn Việt (trái -ảnh VGP)

Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962 tại Đông Hòa, Phú Yên. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên; Giám đốc Sở Công nghiệp Phú Yên; Bí thư Huyện ủy Tuy An; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

4. Ông Nguyễn Quang Dương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày 5/7/2020, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, theo đó Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020 để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Quang Dương (ảnh báo Bạc Liêu).

Ông Nguyễn Quang Dương (SN 1962, quê huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội). Trong quá trình công tác ông Dương từng giữ chức Phó trưởng Ban tổ chức, Chánh văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ LĐTB&XH; Phó trưởng Ban tổ chức, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra, sau đó làm Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Kinh tế Trung ương; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

5. Ông Dương Thanh Bình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày 4/7/2020, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, theo đó ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dương Thanh Bính (ảnh IT).

Ông Dương Thanh Bình được điều động về công tác tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV. Trước đó, ông được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện.

Ông Dương Thanh Bình sinh năm 1961, quê xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

6. Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Ngày 31/5/2020, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, theo quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020; về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ông được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Ông Nguyễn Văn Hùng (ảnh báo Kon Tum).

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1964, quê Quảng Nam. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum.

7. Ông Trần Quốc Tỏ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày 23/5/2020, diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị theo quyết định, ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an (chức Thứ trưởng là do Thủ tướng bổ nhiệm).

Ông Trần Quốc Tỏ (áo trắng bên trái -ảnh Báo CAND).

Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962 tại tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an; Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày 7/5/2020, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, theo quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Hồng Diên (phải-ảnh VGP).

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức: Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư khóa XVII; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

9. Bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tháng 4/2020, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Binh; điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Bà Nguyễn Thị Thanh (phải-ảnh quochoi.vn).

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê Yên Mô, Ninh Bình. Năm 2013, khi đang là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, bà Thanh được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011-2015. Năm 2015, bà tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XIV.