Những điểm chú ý của 10 luật có hiệu lực từ tháng 7/2024 người dân cần biết

Theo đó, Luật Căn cước 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023; Luật Các tổ chức tín dụng 2024; Luật Giao dịch điện tử 2023; Luật Viễn thông 2023; Luật Giá 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; Luật Phòng thủ dân sự 2023; Luật Hợp tác xã 2023; Luật Tài nguyên nước 2023 có hiệu lực từ tháng 7/2024.

10 luật có hiệu lực từ tháng 7/2024

1. Luật Căn cước 2023:

Quy định về loại giấy tờ tùy thân mới của công dân cả nước là thẻ căn cước thay cho thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân đang áp dụng hiện nay...

Theo đó, Luật Căn cước quy định thẻ căn cước mới sẽ bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào đó là thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú của công dân.

Bộ Công an mở rộng thêm đối tượng được cấp thẻ căn cước. Ngoài ra, là lần đầu tiên người dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Để cấp cho đối tượng này, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Luật Căn cước quy định về loại giấy tờ tùy thân mới của công dân cả nước là thẻ căn cước thay cho thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân đang áp dụng hiện nay...

2. Luật Các tổ chức tín dụng 2024:

Tổng hợp các quy định liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng cùng với hoạt động khác của cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động ngân hàng...

Đáng chú ý, Luật nghiêm cấm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023:

Quy định các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng...

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 là tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp bị nghiêm cấm các hành vi như yêu cầu người khác phải đặt cọc, nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa nhất định để tham gia bán hàng đa cấp; cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, cá nhân tham gia bán hàng đa cấp; kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Luật Giá 2023:

Quy định cụ thể các trường hợp nhà nước được định giá cũng như danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc danh sách bình ổn giá...

Đáng chú ý, 6 mặt hàng không áp dụng Luật Giá năm 2023 gồm: giá đất (được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai); giá nhà ở (được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở); giá điện và giá các dịch vụ về điện (được thực hiện theo quy định của pháp luật về điện lực; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh); học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp (được thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp)...

5. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023:

Quy định cụ thể về đối tượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Về điều kiện, tuyển chọn, chế độ bảo hiểm y tế dành cho đối tượng này...

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Luật Tài nguyên nước 2023:

Quy định các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước như bảo vệ tài nguyên nước, khôi phục nguồn nước...

Luật Tài nguyên nước 2023 gồm 10 chương và 86 điều.

Một trong những nguyên tắc cốt lõi của luật là bảo đảm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, công bằng, hợp lý trong bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra...

7. Luật Giao dịch điện tử 2023:

Quy định chi tiết về chữ ký điện tử, chữ ký số, hợp đồng điện tử...

Luật bổ sung quy định, các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử bao gồm: Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

8. Luật Viễn thông 2023:

Quy định các dịch vụ viễn thông, quyền, nghĩa vụ của chủ thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông...

9. Luật Hợp tác xã 2023:

Quy định cụ thể tiêu chí phân loại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...

Luật Hợp tác xã năm 2023 có nhiều nội dung mới về nhóm quy định: Bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên hợp tác xã; mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển; nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hợp tác xã; tổ hợp tác và tổ chức đại diện; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể....

10. Luật Phòng thủ dân sự 2023:

Dự luật mới quy định về các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả của chiến tranh, sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh...

Luật Phòng thủ dân sự 2023 quy định nguyên tắc, hoạt động phòng thủ dân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự.

Trong đó, Quỹ phòng thủ dân sự được ưu tiên thực hiện hoạt động: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra; hỗ trợ tu sửa, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học tại địa điểm bị ảnh hưởng do sự cố, thảm họa gây ra...