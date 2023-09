Nhung Kate: "Tôi đã kiệt sức khi hoàn thành vai diễn trong The Continental“ Nhung Kate: "Tôi đã kiệt sức khi hoàn thành vai diễn trong The Continental“

Nữ diễn viên Nhung Kate đã có chia sẻ với Dân Việt cảm xúc khi nhận được sự khen ngợi từ báo chí quốc tế về diễn xuất của mình với vai Yến trong "The Continental: From the world of John Wick".

Tuần qua, serie phim hành động The Continental: From the world of John Wick đã chính thức trình ra mắt. Bộ phim lấy bối cảnh là các sự kiện của John Wick 40 năm trước, xoay quanh sát thủ Winston Scott thời trẻ (Colin Woodell đóng). Thủ vai nữ sát thủ Yến trong phim, Nhung Kate cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Diễn xuất của Nhung Kate vai Yến trong The Continental: From the World of John Wick. Nguồn: NSX Trong The Continental, Yến là vợ của Frankie (Ben Robson), anh trai của nam chính Winston Scott (Colin Woodell). Nhân vật này được miêu tả là người phụ nữ gai góc, có khả năng thân thủ điêu luyện và rất yêu thương chồng. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Nhung Kate được nhiều tờ báo quốc tế khen ngợi. Người xem cũng ấn tượng khi nhìn thấy khả năng võ thuật, hành động máu lửa của nữ diễn viên người Việt. Đặc biệt, trong tập 1 của phim, Nhung Kate thoại 100% bằng tiếng Việt. CNN gọi Yến của Nhung Kate là "một trong những nhân vật thú vị nhất của phim, người luôn ưu tiên dùng nắm đấm làm đòn thoát thân ở mọi tình huống nguy hiểm". Còn tờ Los Angeles Times thì nhận xét Yến "là nhân vật hiện lên với nhiều cung bậc cảm xúc lôi cuốn". The Wrap khen ngợi màn tương tác của Nhung Kate với bạn diễn Ben Robson trong cảnh phim: "Hai người biểu diễn gắn kết với nhau, tạo nên sự kết nối về mặt cảm xúc cũng như chiều sâu nhân vật". Nhung Kate đã có những chia sẻ với Dân Việt: Nhung Kate trên poster The Continental: From the world of John Wick. Ảnh: NSX Nhận được nhiều lời khen từ báo chí quốc tế cảm xúc của Nhung Kate thế nào? - Tôi cảm thấy hạnh phúc khi những nỗ lực của mình cho vai diễn có thể đem lại niềm vui cho những người thưởng thức. Tại sao nhân vật của Nhung Kate nói tiếng Việt trong toàn bộ tập 1? Các diễn viên khác tương tác với Nhung Kate ra sao khi bạn dùng tiếng Việt? - Việc dùng tiếng Việt trong phim đã được ấn định từ trước, trong quá trình viết kịch bản. Trong phim tôi nói chuyện tiếng Việt với những nhân vật biết nói tiếng Việt, điều này sẽ được tiết lộ rõ hơn trong tập 2 của bộ phim. Tập 2 và tập 3 nhân vật của tôi có vài câu thoại tiếng Anh kiểu bập bẹ để giao tiếp với những nhân vật không biết tiếng Việt. Nhung Kate đóng vai Yến trong phim The Continental: From the world of John Wick. Ảnh: NSX Việc luyện tập để có cú đấm ấn tượng được báo chí khen ngợi diễn ra thế nào? Nhung Kate có gặp chấn thương nào không? - Tôi đã luyện tập võ thuật một thời gian trước khi sang Hungary quay phim nên về thể lực, kỹ thuật, sức mạnh đều đủ để đáp ứng những yêu cầu cần thiết cho những phân cảnh hành động. Những ngày bên Hungary, diễn viên chúng tôi đều đến phòng tập mỗi ngày để luyện tập cho cảnh chiến đấu đạt sự nhuần nhuyễn, đồng thời rèn kỹ thuật, và duy trì thể lực. Chuẩn bị kỹ càng vậy nên không quá khó khăn và cũng không có chấn thương nghiêm trọng nào xảy ra. Trong những cảnh phim đã chiếu có cảnh hậu trường nào đáng nhớ? - Trong tập 1, cảnh quay đáng nhớ nhất với tôi chính là cảnh chiến đấu giữa Yến và Henchmen. Chúng tôi chỉ có một ngày để thực hiện cảnh quay này nên sự tập trung là cao độ. Cảm giác hoàn toàn tập trung vào việc thực hiện những pha hành động, tốc độ đánh cũng khá nhanh, có va chạm, có lực khiến tôi cảm thấy lúc đó vô cùng chân thực và phấn khích. Nhung Kate trong một cảnh phim. Ảnh: NSX Ngoại hình của Nhung Kate khá nhỏ bé so với các diễn viên nước ngoài, bạn có gặp khó khăn? - Ngoại hình nhỏ bé của tôi không là vấn đề vì đạo diễn hành động Larnell Stovall đã tính toán cách chiến đấu thế nào cho phù hợp với nhân vật. Nhân vật Yến sẽ tìm cách chiến đấu phù hợp để đạt được chiến thắng và hạ gục kẻ thù. Nhung Kate có gặp vấn đề gì về sức khỏe trong quá trình làm phim và sau khi làm phim này không? - Tôi đã kiệt sức khi hoàn thành vai diễn. Toàn bộ năng lượng đã được bung ra để sử dụng trước đó nên ngay khi hoàn thành vai diễn tôi đã ốm suốt 2 tuần. Sau khi về Việt Nam, sức khỏe của tôi đã nhanh chóng ổn định lại. Nhung Kate nhỏ bé trước các đồng nghiệp quốc tế. Ảnh: NSX Nhung Kate rèn luyện sức khỏe bằng cách nào để có được sức khỏe ngang với các đồng nghiệp quốc tế? - Trước khi tham gia phim tôi đã luyện tập một thời gian tại Võ đường Liên Phong dưới sự hướng dẫn của anh Johnny Trí Nguyễn để có thể lực, kỹ thuật, và thể chất tốt hơn. Các bài tập thì gồm có thân pháp, kéo công, các kỹ thuật đấm, đá, chỏ, gối, đánh gió và đánh với bao cát, các bài tập khác, cũng như tập luyện với vũ khí như dao, mã tấu, gậy. Sau khi tới Hungary để quay phim, tôi vẫn duy trì việc luyện tập để giữ phong độ và nhuần nhuyễn hơn. Nhung Kate có lời khuyên gì cho những diễn viên muốn theo đuổi dạng vai đả nữ? - Đam mê đủ lớn sẽ tự tìm thấy con đường. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi cho rằng mỗi người sẽ tự tìm được cách thức phù hợp với mình nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc theo đuổi một mục tiêu nào đó. Nhung Kate học được bài học gì khi làm việc trong môi trường quốc tế? - Sự chuyên nghiệp, thái độ tích cực và tràn đầy năng lượng. Điều tôi thích nhất là mọi người luôn dành lời khen nồng nhiệt cho nhau, điều này giúp cổ vũ tinh thần và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau. Nên mỗi ngày làm việc đều trôi qua với trọn vẹn sự hưng phấn và hạnh phúc để làm việc hiệu quả hơn. Cảm ơn Nhung Kate đã chia sẻ! Thu Trang - Tiến Luật: Sự nghiệp thăng hoa, cơ ngơi tiền tỷ bề thế 28/09/2023 15:26

Vai diễn của Ngô Thanh Vân trong bom tấn Hollywood "Kẻ kiến tạo" gây tranh cãi vì “quá ngắn”? 28/09/2023 07:00

Phim của Bùi Thạc Chuyên được chọn gửi dự thi Oscar 2024 bởi lí do này 27/09/2023 15:28 Chia sẻ