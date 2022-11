Đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã được BTC Liên hoan phim các nước Đông Nam Á và Trung Quốc mời tham gia vào hội đồng giám khảo tuyển chọn phim. Ảnh: SGGPOL

Sau thành công của nhiều chương trình nghệ thuật lớn, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã được BTC Liên hoan phim các nước Đông Nam Á và Trung Quốc mời tham gia vào hội đồng giám khảo tuyển chọn phim, bên cạnh các tên tuổi lớn của làng điện ảnh Asean và Trung Quốc vào năm 2017.

Tuần lễ liên hoan phim các nước Đông Nam Á và Trung Quốc (ACFF: Asean – China Film Festival) đã diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/12/2017 tại Kuala Lumpur, Malaysia, trong đó thu hút đầy đủ các nước Đông Nam Á và Trung Quốc tham dự.

Ngô Thanh Vân

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân từng làm giám khảo LHP châu Á New York. Ảnh: VNE

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân từng làm giám khảo LHP châu Á New York. Cô là một trong bốn người chấm các phim tranh giải ở sự kiện điện ảnh cuối tháng 6/2019.

Nói về lý do mời "đả nữ" Việt làm BGK LHP châu Á New York, trang chủ LHP cho biết: "Ngô Thanh Vân đóng một số tác phẩm võ thuật, sau đó chứng tỏ sự năng động trong ngành sản xuất phim ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi cô ấy là thành viên giám khảo. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trao giải danh dự Daniel A. Craft cho cô vì các cống hiến cho ngành điện ảnh".

Liên hoan phim châu Á New York (New York Asian Film Festival) lần 18 diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 14/7 năm 2019. 7 phim tranh giải chính là Push and Shove (Trung Quốc), 5 Million Dollar Life (Nhật), Lying to Mom (Nhật), Ma (Philippines), Another Child (Hàn Quốc), Maggie (Hàn Quốc) và Han Dan (Đài Loan).

LHP châu Á New York là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2002 để tôn vinh các tác phẩm châu Á, đồng thời tạo môi trường kết nối các nhà làm phim. Một số tác phẩm nổi tiếng từng dự sự kiện này là Bad Genius (2017), The Mermaid (2016) hay Moebius (2014).

Đạo diễn Lương Đình Dũng

Đạo diễn Lương Đình Dũng vinh dự là giám khảo quốc tế người Việt Nam đầu tiên của Liên hoan phim Quốc tế Pune lần thứ 19 (Pune International Film Festival) (PIFF). Ảnh: FBNV

Đạo diễn Lương Đình Dũng vinh dự là giám khảo quốc tế người Việt Nam đầu tiên của Liên hoan phim Quốc tế Pune lần thứ 19 (Pune International Film Festival) (PIFF). Anh là một trong năm thành viên giám khảo quốc tế uy tín được Hội đồng LHP bầu ra để lựa chọn giải thưởng danh giá nhất của Hạng mục phim truyện cạnh tranh quốc tế (World Competition Selection)...

LHP Pune là LHP thường niên được tổ chức tại thành phố Pune, Maharashtra, Ấn Độ từ năm 2002. Bang Maharashtra là Bang lớn thứ 2 Ấn Độ với 112 triệu dân được mệnh danh là kinh đô điện ảnh Bollywood lớn nhất Châu Á. Thành phố Pune được thế giới biết đến như là Oxford của Phương Đông và là Trung tâm công nghệ lớn thứ hai Ấn Độ.

Hàng năm, LHP tiếp nhận gần 2.000 tác phẩm dự thi đến từ gần trăm quốc gia trên thế giới như Thụy Sỹ, Pháp, Trung Quốc Hà Lan, Bồ Đào Nha, Phần Lan Cộng hòa Séc, Serbia, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Philippines... Riêng giải thưởng dành cho "Phim quốc tế xuất sắc" nhất là 10 Lakhs tương đương với khoảng 15.000 USD.

Cùng với Lương Đình Dũng, các thành viên khác của Ban giám khảo cũng là những nhân vật quốc tế có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực điện ảnh trên thế giới.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã được mời tham gia LHP Fribourg lần thứ 30. Ảnh: VNE

Nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã được mời tham gia LHP Fribourg lần thứ 30, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19/3/2016 tại thành phố Fribourg (Thụy Sỹ). Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được mời làm giám khảo liên hoan phim quốc tế Fribourg với vai trò thành viên Ban Giám khảo hạng mục tranh giải quốc tế. Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất từng vinh danh chính bộ phim truyện dài đầu tay của chị.

Nguyễn Hoàng Điệp là đại diện Việt Nam duy nhất cùng với những đạo diễn, nhà sản xuất phim của Pháp và nước chủ nhà là 4 vị nữ giám khảo hạng mục tranh giải quốc tế.

Được khởi xướng từ năm 1980, LHP Fribourg tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhằm đóng góp vào việc bảo đảm tính đa dạng trong nghệ thuật thứ 7, trong văn hóa nói chung tại Thụy Sỹ và châu Âu. LHP Fribourg lựa chọn chủ yếu các tác phẩm đến từ các nền điện ảnh châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh với việc đề cao tính sáng tạo.

Đạo diễn Phan Đăng Di

Đạo diễn Phan Đăng Di là thành viên giám khảo Liên hoan phim châu Á - Osaka 2016. Ảnh: VNE

Đạo diễn Phan Đăng Di là thành viên giám khảo Liên hoan phim châu Á - Osaka 2016. Sự kiện diễn ra từ ngày 4 đến 14/3/2016 tại thành phố Osaka - Nhật Bản. Đây là lần thứ hai đạo diễn Phan Đăng Di được mời làm giám khảo liên hoan phim quốc tế. Trước đó, anh từng làm giám khảo liên hoan phim quốc tế Stockholm - Thuỵ Điển 2015.

Tiếp đó, tại Liên hoan phim Bangkok ASEAN (do Bộ Văn hóa Thái Lan tổ chức từ năm 2015), diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8/7/2019 tại Bangkok, Thái Lan. Tại sự kiện này, Phan Đăng Di cũng là thành phần của BGK.

Đạo diễn Trần Anh Hùng

Đạo diễn Trần Anh Hùng làm giám khảo Liên hoan phim Tokyo lần thứ 28. Ảnh: VNE

Đạo diễn Trần Anh Hùng làm giám khảo Liên hoan phim Tokyo lần thứ 28. Trần Anh Hùng cũng là người rất gắn bó với Nhật Bản. Năm 2010, anh từng chuyển thể tiểu thuyết kinh điển Rừng Na Uy của nhà văn Haruki Murakami lên màn ảnh rộng. Sức ảnh hưởng lớn đến điện ảnh độc lập thế giới của Trần Anh Hùng là một trong những lý do khiến ban tổ chức quyết định mời nhà làm phim gốc Việt tham gia vào thành phần ban giám khảo của Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 28.

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 28 diễn ra từ ngày 22 đến 31/10 tại thủ đô của nước Nhật. Đây là một trong những liên hoan phim uy tín của khu vực châu Á. Năm nay, tác phẩm mới của đạo diễn "Forrest Gump" Robert Zemeckis – The Walk – được chọn chiếu mở màn. Phim bế mạc là tác phẩm tâm lý Terminal của điện ảnh xứ Phù Tang.

Một số tác phẩm mới được chiếu trong chương trình Toàn cảnh (Panorama) được công bố là Everest, Life, Last Knights, Foodies, Woman in Gold, Seasons hay You're Not You.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt - Trần Anh Hùng cũng góp mặt trong thành phần ban giám khảo (BGK) của LHP uy tín hàng đầu châu Á này. Đảm nhận vai trò giám khảo LHP quốc tế Thượng Hải 2011 khẳng định uy tín ngày càng tăng cao của đạo diễn Trần Anh Hùng với nền điện ảnh quốc tế nói chung và điện ảnh châu Á nói riêng. Theo đó, anh và biên kịch người Anh Christopher Hampton đảm nhận hai ghế thành viên BGK, trong khi vị trí Chủ tịch BGK thuộc về đạo diễn gạo cội của Mỹ Barry Levinson.

Trương Ngọc Ánh

Diễn viên - nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch giám khảo Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival (AWFF). Ảnh: FBNV

Diễn viên - nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch giám khảo Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival (AWFF).

Asia World Film Festival được thành lập vào năm 2015 nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh châu Á cũng như thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood.

Đồng hành cùng Trương Ngọc Ánh, AWFF năm nay có được sự góp mặt của nhiều Giám khảo quốc tế uy tín như: Nhà biên kịch người Mỹ Bryan; Nhà báo Philippin Janet Susan R. Nepales; Diễn viên Hàn Quốc Jongman Kim; diễn viên - nhà sản xuất phim người Indonesia Arawinda Kirana…

AWFF năm nay có sự tham dự 34 bộ phim đến từ nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Nepal, Philippines, Iran, Trung Quốc… Giải thưởng danh giá dành cho bộ phim hay nhất (Best Movie) là "The Last Film Show" của đạo diễn Ấn Độ Pan Nalin.