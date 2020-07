Nỗi lo mạng điện nông thôn miền núi

Thời gian qua, có một số vụ tai nạn gây tử vong cho người do bị điện giật do bất cẩn hay do dây điện bắc nối không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tại ven lề đường núi, đoạn qua thôn Arâm1, xã Jơ Ngây (H.Đông Giang, T. Quảng Nam) có nhiều dây dẫn điện đang nằm ven lề đường.



Dây điện nằm dưới đất ven lề đường khá dài với nhiều điểm nối . Ảnh: Lê Quốc Kỳ

Tình trạng dây dân điện nằm dưới mặt đất nói trên xảy ra đã lâu, có thể gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là các em học sinh.

Đề nghị ngành chủ quản cùng địa phương và người dân nhanh chóng xử lý, khắc phục để phòng ngừa tai nạn xảy ra, nhất là sắp vào mùa mưa bão 2020 sắp tới.