CẬP NHẬT: Cháy nhà ở TP.HCM, 8 người tử vong

*Tiếp tục cập nhật.

21h05:

Danh tính các nạn nhân

Tối 7/5, Công an TP.HCM đã thông tin về vụ cháy nhà khiến 8 người tử vong ở đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo Công an TP.HCM, lúc 16h58 cùng ngày, xảy ra vụ cháy nhà ở địa chỉ số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) (PC07), Công an TP.HCM đã điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an quận 11, quận 10, Tân Bình và Đội CC&CNCH Khu vực 1, Đội Công tác CC&CNCH của phòng nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.



Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy.

Đến 18h12 cùng ngày, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã dập tắt đám cháy; kịp thời cứu được 1 người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Hậu quả khiến 8 người bị chết ngạt gồm: Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1977, là chủ nhà), ông Hồ Đình Thắng (SN 1978, em rể chị Thanh), các con chị Thanh là cháu Lê Kim Tuyến (SN 2003), cháu Lê Ngân Tuyến (SN 2008), cháu Lê Tân Tuyến (SN 2012), cháu Hồ Đình Nam (SN 2012, con ông Thắng), cháu Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và 1 cô giáo (chưa rõ danh tính).



Về tài sản cháy hoàn toàn căn nhà, diện tích khoảng 126m2 (gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu). Hiện các đơn vị chức năng đang tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà.

20h55:

Lời kể của nhân chứng

Bà Mến (40 tuổi, ngụ quận 11) cho biết: “Khoảng 17h cùng ngày, tôi nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ căn nhà trong con hẻm 47 nên vội chạy qua. Khi vừa qua tới nơi, tôi và mọi người nhìn thấy khói lửa bùng cháy ở căn nhà trên. Nhiều người dùng nước, bình chữa cháy lại gần dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng cháy dữ dội táp ra ngoài”.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy chiều 7/5. Ảnh: Chí Tâm

“Tôi nghe tiếng hô hoán thất thanh từ bên trong căn nhà rồi dần dần lặng dần. Căn nhà trên vốn là nơi giữ trẻ ở khu vực. Mỗi ngày có nhiều gia đình đưa con em tới học tại đây. Tới khi lực lượng chức năng có mặt thì toàn bộ xung quanh căn nhà được phong toả hoàn toàn. Khi hay tin, 8 người tử vong có cô giáo cùng 5 cháu bé, chủ căn nhà và 1 người khác chưa rõ danh tính, ai cũng hết sức bàng hoàng”, bà Mến cho biết.

Ông Quang (50 tuổi, ngụ quận 11) cho biết: “Nghe tiếng nổ lớn nên tôi vội cùng nhiều người chạy qua căn nhà. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên không ai dập được lửa. Căn nhà có 1 cửa chính mà cháy hoàn toàn nên không ai tiếp cận được. Nhiều tiếng kêu cứu của trẻ em bên trong căn nhà phát ra nhưng mọi người hoàn toàn bất lực”.

Khói đen kịt bốc lên từ vụ cháy.

20h30:



Phát hiện 8 thi thể

Tối cùng ngày, lãnh đạo Phòng PC07 xác nhận vụ việc. Hiện lực lượng đang phối hợp cùng Công an quận 11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong toả hiện trường để khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Ghi nhận thông tin từ hiện trường, khoảng 17h cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trong hẻm 47 đường này. Sau đó, khói lửa bùng cháy từ căn nhà này.



Người dân theo dõi tại hiện trường. Ảnh: Chí Tâm

Do bên trong là nơi sản xuất đèn cầy, keo dán nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân hoảng sợ tìm cách tháo chạy tán loạn.

Quá trình vào bên trong, lực lượng phát hiện 7 thi thể nên đưa ra bên ngoài. Lực lượng cứu được 1 người, bảo vệ được các căn nhà lân cận không để cháy lan. Nhà có 1 cửa chính nên khi có sự cố cháy, đám chay lan nhanh, các nạn nhân không thể thoát nạn, nên bị ngạt khói.

Nhận tin báo, Công an quận 11 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

Sau đó, trong quá trình tìm kiếm lực lượng đã phát hiện thêm 1 thi thể ở dưới chân cầu thang căn nhà. Như vậy, đã có 8 nạn nhân tử vong.

PV sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.