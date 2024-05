Nông dân Nghệ An cùng tìm giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông nông thôn

Ngày 28/5, tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại "Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn".



Ông Vũ Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Võ Văn Phong – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; ông Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An; Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng – Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cùng đại biểu các ban, ngành, UBND huyện Nam Đàn và đông đảo hội viên Hội nông dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo hội viên, cán bộ hội nông dân trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xã hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ: Hiện nay ở một số nơi trên địa bàn nông thôn ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một số người dân đang còn hạn chế, tình trạng vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn còn phổ biến.

Tai nạn giao thông nông thôn đang là vấn đề đáng lo ngại, tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè lề đường và việc sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không đảm bảo điều kiện lưu hành đang đang còn diễn ra.

Chủ trì hội nghị lắng nghe, giải đáp các ý kiến của hội viên, cán bộ hội nông dân. Ảnh: N.T

Tại Nghệ An, trong 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông khiến 101 người chết, 111 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến đường liên xã, liên huyện ở khu vực nông thôn là 22 vụ, làm chết 15 người, bị thương 17 người.

Hội viên Hội Nông dân tại huyện Nam Đàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.T

Xuất phát từ tình hình thực tế cho thấy, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ còn bất cập, chưa đạt chuẩn, chưa đáp ứng thật sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông, bên cạnh đó ý thức của người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông hiện nay vẫn còn nặng về hình thức, chủ yếu là kêu gọi, cổ vũ, khích lệ, động viên mà chưa chú trọng đến truyền thông với mục tiêu làm thay đổi nhận thức, hành vi tham gia giao thông.

Ông Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An giải đáp các thắc mắc của hội viên Hội Nông dân tại hội nghị. Ảnh: N.T

Hội nghị đối thoại được tổ chức nhằm nắm bắt kiến nghị, tâm tư của cán bộ, hội viên, nông dân về công tác an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn; từ đó, có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và kiềm chế vi phạm về giao thông.

Ý kiến của hội viên Hội Nông dân huyện Nam Đàn, Nghệ An tập trung vào vấn đề an toàn giao thông nông thôn và những giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: N.T

Tại hội nghị đối thoại "Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nông thôn" năm 2024, các ý kiến của tập trung vào nhóm vấn đề: thực trạng tình hình giao thông nông thôn hiện nay, những băn khoăn của người dân trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông, nhất là Luật giao thông đường bộ…

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An trả lời các kiến nghị của người dân tại hội nghị. Ảnh: N.T

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Võ Văn Phong – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đề nghị, sau hội nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ hội viên, nông dân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng mong muốn các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó nâng cao nhận thức và ý thức của người dân khi tham gia giao thông không vi phạm luật giao thông, không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, câu lạc bộ Nông dân với an toàn giao thông, tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ông Võ Văn Phong - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An mong muốn các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó nâng cao nhận thức và ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Ảnh: N.T

Đồng thời lan tỏa những việc làm hay, hình ảnh đẹp của nông dân trong tham gia phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Duy trì và phát triển các phong trào nông dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông, trọng tâm là phong trào: xây dựng tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", khơi thông thoát nước, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường các tuyến đường liên thôn, liên xã …..để góp phần đảm bảo an toàn giao thông nông thôn trên địa bàn.