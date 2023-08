Mô hình kinh tế tổng hợp

Trên đường đưa phóng viên Dân Việt vào thăm nhà của chị Nguyễn Phương Bắc, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Rô Men hết lời khen ngợi Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023. "Mô hình kinh tế của chị Bắc là mô hình tổng hợp với cá tầm, sầu riêng, cà phê...mang lại hiệu quả rất cao. Hiện chị Bắc cũng đang hoàn thiện hồ sơ để được các cấp thẩm quyền cấp chứng nhận khu du lịch canh nông tại khu vườn 12ha của mình. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mô hình du lịch canh nông đầu tiên của huyện Đam Rông", ông Thành phấn khởi cho biết.

Ngôi nhà 2 tầng khang trang của chị Nguyễn Phương Bắc - Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Dừng lại ở sân bê tông khá rộng, phóng viên rất bất ngờ bởi căn nhà 2 tầng phải nói là đồ sộ của chị Nguyên Phương Bắc. Ở xã Rô Men, tỷ lệ hộ nghèo vẫn đang ở mức khá cao với 14,8%. Trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số đã đạt hơn 50%, hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm đến 96%. Chính vì vậy, có ngôi nhà lớn, được xây dựng khang trang như của chị Bắc là rất tự hào.

Pha ấm trà thảo dược do chính tay mình sơ chế, chị Nguyễn Phương Bắc cho biết, chị sinh ra ở vùng đất Tân Kỳ, Nghệ An. Do đời sống khó khăn, chị và bố mẹ đã vào xã Phi Liêng huyện Lâm Hà trước đây, sau này thuộc huyện Đam Rông) để làm kinh tế mới. Khi chị học hết lớp 12 thì đã nghỉ học để đi làm công nhân tại TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do lương cũng quá thấp nên cũng phải quay về xã Phi Liêng làm thuê.

Chị Nguyễn Phương Bắc trò chuyện với phóng viên tại trang trại chị đang xây dựng thành khu du lịch canh nông.

"Nghỉ công nhân 2 năm thì tôi về huyện Đam Rông và chuyển vào xã Rô Men để làm. Năm 21 tuổi, sau khi tích cóp được hơn 1 triệu thì tôi bắt đầu đi thu mua cà phê. Sau khi mua về thì bán lại cho các cửa hàng, đại lý thu mua để lấy lời, mỗi ngày được đến 200-300 ngàn đồng. Đến nay, sau 19 năm lăn lộn thì tôi đã mở được đại lý thu mua cà phê, bán phân bón cho người dân tại địa phương.

Trong năm, tôi bỏ vốn ra lấy phân bón, vật tư nông nghiệp về rồi bán thiếu cho người dân, đến cuối năm người dân có cà phê hay nông sản thì bán lại cho tôi để trừ nợ, còn lãi bao nhiêu thì hưởng. Ngoài ra, tôi còn trồng cà phê, trồng dứa, sầu riêng, nuôi cá tầm và bò thịt để phát triển kinh tế", chị Nguyễn Phương Bắc chia sẻ.

Những con cá tầm thương phẩm đã mang lại cho chị Bắc doanh thu 4-5 tỷ đồng mỗi năm.

Hiện nay, chị Bắc đang có trong tay 9ha cà phê, cho năng suất hơn 20 tấn nhân trồng xen 300 cây sầu riêng và trên 1.000 cây Dứa Cayenne kết hợp nuôi 8 con bò thịt. Bên cạnh đó, nữ Nông dân Việt Nam xuất sắc còn có 2ha đất xây dựng các bể nuôi cá tầm, sản lượng đạt khoảng 25 tấn mỗi năm. Từ mô hình kinh tế tổng hợp trên đã giúp cho gia đình chị Bắc có lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, chị Bắc còn tạo công ăn việc làm cho khoảng 14 lao động thường xuyên với mức lượng khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Clip: Mô hình sản xuất mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng của chị Nguyễn Phương Bắc tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Hướng tới du lịch trị bệnh

Rời căn nhà mới xây được khoảng 1 năm, chị Nguyễn Phương Bắc dẫn chúng tôi đến thăm farm trồng cây thuốc của chị cách đó khoảng 2km. Chị Bắc cho hay, farm này là tâm huyết, là nơi để chị và gia đình "sống chậm", nghỉ dưỡng sau thời gian lao động mệt mỏi. Đây cũng là nơi dự định chị sẽ làm khu du lịch canh nông, nghỉ dưỡng, chữa bệnh bằng thảo dược cho những du khách có nhu cầu.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 tại Lâm Đồng Nguyễn Phương Bắc hái ngọn mướp đắng rừng để làm tra, vị thuốc.

Dẫn phóng viên vào thăm farm trồng cây thuốc đang dần được hình thành, chị Bắc chia sẻ: "Trước đây, khi tôi đi khám thì đã phát hiện 1 khối u. Khi Xuống TP.Hồ Chí Minh khám thì bác sĩ chỉ định phải mổ, nhưng phải chờ thời gian thích hợp. Trên đường về, nghỉ chân ở Định Quán (Đồng Nai) thì được một người bạn mách nước, bị bệnh này chỉ cần uống nước lá cây trinh nữ hoàng cung thì sẽ đỡ. Vì vậy, trên đường về tôi đã vào TP.Bảo Lộc mua 1 kg lá trinh nữ hoàng cung khô cùng viên nén được bào chế từ loại lá cây này để uống.

Sau này, khi mổ xong và kết hợp uống nước từ lá cây trinh nữ hoàng cung mà bệnh của tôi đã thuyên giảm rất nhiều, khỏe mạnh trở lại. Vì thế mà cái duyên với các loại cây thuốc nam với tôi cũng hình thành. Hiện nay, tôi vẫn thu mua các loại cây thuốc của người dân địa phương như xạ đen, trinh nữ hoàng cung, quế, hồi để sơ chế rồi cung cấp cho người có nhu cầu".

Chị Bắc bên những cây trinh nữ hoàng cung được trồng trong trang trại của mình.

Chính vì cái duyên với thuốc nam mà năm 2022 chị Bắc đã quyết định theo học một lớp bào chế thuốc tại Hà Nội. Đến nay, người phụ nữ này đã có thể sơ chế hay kết hợp một số vị thuốc để làm trà.

Với diện tích đất khoảng 12ha của mình, chị Bắc đã trồng 3-4ha xạ đen, trinh nữ hoàng cung, quế, hồi, các cây thuốc sẵn có trong vườn như trà dây rừng, chuối rừng, thủ phục linh cũng được chị giữ lại để bảo tồn, giữ gìn môi trường xanh, thuận tự nhiên. Hiện chị Bắc cũng đang xin phép, hoàn thiện hồ sơ để cơ quan chức năng công nhận điểm du lịch canh nông "Suối nguồn Rô Men".

Nhiều lại cây thảo dược được chị Bắc sơ chế, đóng gói để cung cấp cho người có nhu cầu.

Vừa qua, Nông dân Việt Nam xuất sắc cũng đoạt Giải Khuyến khích về ý tưởng khởi nghiệp "Farm thảo dược Suối nguồn Rô Men" trong Hội thi "Phụ nữ khởi nghiệp – sáng tạo, kết nối". Giải này cũng giúp chị Bắc có thêm động lực để hoàn thiện farm, trở thành điểm đến thư giãn, có thể chữa bệnh thảo dược.

Nói về mô hình phát triển kinh tế của chị Nguyễn Phương Bắc, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Rô Men cho biết: "Chị Nguyễn Phương Bắc là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Mô hình kinh tế tổng hợp nuôi cá tầm, trồng cà phê xen canh sầu riêng, trồng dứa và nuôi bò thịt đang mang lại hiệu quả rất cao. Đặc biệt, mô hình nuôi cá tầm mang lại doanh thu hàng tỷ đồng, đang được xã và huyện định hướng để người dân phát triển tại xã Rô Men.

Đặc biệt, đối với công tác xã hội chị Bắc còn đóng góp rất nhiều trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Chị Nguyễn Phương Bắc còn là Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026".

Chị Nguyễn Phương Bắc bên những con cá tầm lớn trong trang trại nuôi cá tầm của mình tại xã Rô Men.

Với những thành tích trong phát triển kinh tế và công tác xã hội, năm 2021, chị Nguyễn Phương Bắc được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến năm 2022, chị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giai đoạn 2017-2022. Đầu năm 2023, chị Bắc tiếp tục được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rô Men về khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2018-2023.