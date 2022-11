Sau khi tham quan, học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi chó cảnh tại các trang trại ở tỉnh Đak Lak, năm 2020, anh Nguyễn Thanh Toàn (thôn Thượng An 1, xã Song Anh, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) mua 5 con chó ngoại thuộc các dòng Golden, Corgi, Poodle, Samoyed về nuôi...

Nhờ nắm vững kiến thức, kỹ thuật nuôi chó cảnh, phương pháp chăn nuôi, hàng năm, chó mẹ sinh sản 2 lứa, mỗi lứa 3-4 con.



“Chó con đẹp có giá hơn 10 triệu đồng/con, còn lại dao động khoảng 3-5 triệu đồng/con, đem lại thu nhập cho gia đình 150-200 triệu đồng/năm”-anh Toàn cho biết.

Nuôi chó cảnh là một trong những mô hình mới mang lại thu nhập ổn định cho người dân xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Minh

Cũng theo anh Toàn, chó cảnh dễ nuôi và không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, để đàn chó sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, ngoài chế độ ăn uống thì phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêm đầy đủ 7 loại vắc xin phòng ngừa các bệnh: dại, viêm ruột, viêm gan, ho, cúm.

Nhận thấy việc nuôi cá, ếch, lươn trong bể xi măng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giữa năm 2021, ông Võ Lập (thôn Thượng An 3) đã đầu tư xây dựng trại nuôi lươn không bùn, nuôi ếch gần 200 m2 trên khu đất sườn dốc trồng cây kém hiệu quả.

Khu vực nuôi lươn không bùn được ông Lập xây dựng kiên cố, bên trong chia thành 2 dãy với 16 bể nuôi, bên dưới lát gạch men giúp lươn trườn bò, bơi lội thuận lợi, không làm tổn hại tới da; góc bể có hệ thống lọc nước. Riêng khu vực nuôi ếch, cá có 10 bể, xung quanh và phía trên quây lưới đen nhằm tạo bóng mát, đồng thời ngăn chúng nhảy ra ngoài.

Sau khi xây dựng xong trại nuôi, cuối tháng 6-2021, ông Lập đặt mua lươn giống tại Cần Thơ và Quảng Trị. Sau 6 tháng, ông xuất bán lươn thương phẩm đi Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Hà Nội với giá 170-190 ngàn đồng/kg.

Còn cá, ếch được tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh Gia Lai, giá bán 60-70 ngàn đồng/kg.

“Mô hình nuôi lươn không bùn, ếch, cá trong bể xi măng phù hợp với những hộ ít đất sản xuất, vốn đầu tư không quá cao, có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi. Nhờ mô hình này, mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có thêm thu nhập trên 10 triệu đồng”-ông Lập chia sẻ.

Ông Võ Lập (thôn Thượng An 3, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) mạnh dạn đầu tư xây dựng trại nuôi cá, ếch, lươn không bùn trong bể xi măng, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: Ngọc Minh

Khác với ông Lập, anh Trần Ngọc Hiệp (thôn An Thượng 2) lại quyết định nuôi gà chọi và nuôi con dúi. Anh Hiệp cho hay: Cách đây gần 10 năm, gia đình có nuôi vài con gà chọi, nhiều người thấy đẹp liền hỏi mua. Vì thế, tôi chọn 2 cặp gà bố mẹ thật đẹp để nhân giống...

Theo anh Hiệp, gà chọi con khi nuôi được khoảng 2 tháng, anh lựa những con trống có ngoại hình cân đối và đẹp mã đem nuôi riêng từng chuồng, còn lại nuôi gà thịt.

Với gà chọi thương phẩm, anh Hiệp bán 120 ngàn đồng/kg; riêng gà chọi tùy theo ngoại hình, dáng bộ mà có giá 3-7 triệu đồng/con, thậm chí có con hơn 10 triệu đồng.

Ngoài ra, năm 2019, anh Hiệp còn mua 3 cặp dúi giống về nuôi. Nhờ kiên trì và tích cực học hỏi kinh nghiệm, đàn dúi của anh sinh trưởng khỏe mạnh.

“Đàn dúi của gia đình hiện có hơn 170 con. Do nhu cầu thị trường con giống cao nên dúi sinh sản đến đâu khách hàng mua hết tới đó. Thỉnh thoảng, tôi cũng bán dúi thịt nhưng không nhiều”-anh Hiệp nói.

Nhận thấy mô hình nuôi dúi có nhiều triển vọng, vừa qua, UBND xã Song An đề nghị UBND thị xã An Khê phê duyệt Dự án khuyến nông năm 2022 với mô hình này cho 10 hộ dân tại làng Pốt. Tổng mức đầu tư hơn 204 triệu đồng, trong đó, thị xã hỗ trợ 100 triệu đồng, người dân đối ứng hơn 104 triệu đồng.