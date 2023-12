Thấu hiểu được điều đó, thời gian qua cấp ủy chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của Công an chính quy xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có những cách làm sáng tạo, chung tay động viên, giúp đỡ, quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, từng bước xóa bỏ sự tự ti, mặc cảm, phấn đấu trở thành công dân lương thiện.

Anh Sùng Mí Vư (ngồi giữa) chia sẻ lại cuộc sống trong quá khứ và hiện tại.

Thắp sáng niềm tin hướng thiện

Vượt quãng đường hơn 2 km từ trung tâm xã qua những ngọn đồi, nương ngô và rừng già, cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến gia đình anh Sùng Mí Vư, thôn Cụm Nhùng, xã Phiêng Luông (Bắc Mê) người từng đi tù gần 7 nằm vì tội cố ý gây thương tích, về cách thức làm kinh tế nông hộ.

Sau khi được đặc xá trở về địa phương, với sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của chính quyền, công an, các đoàn thể, anh Sùng Mí Vư đã có thêm nghị lực để hòa nhập cộng đồng. Sau khi mãn hạn tù anh Sùng Mí Vư được vay 30 triệu đồng của ngân hàng (chương trình hỗ trợ lãi suất để cải tạo vườn tạp).

Từ nguồn vốn đó anh Vư đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chồng trại, mua cây, con giống để tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo.

Công an xã Phiêng Luông thường xuyên hỏi thăm, nắm tình hình người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Sùng Mí Vư nhớ lại, năm 2023, lúc mới trở về địa phương, anh lúc nào cũng mang mặc cảm, đi lên rẫy cũng phải che mặt, cúi đầu. Nhưng rồi được bà con động viên, cán bộ địa phương quan tâm, anh Vư dần lấy lại sự tự tin. Nhờ cần cù lao động, gia đình anh từng bước thoát nghèo và đến nay, chị đã mở rộng diện tích canh tác để trồng bắp, trồng cỏ và nuôi lợn, gà.

"Hiện gia đình đang có 2 con trâu, 10 con lợn thương phẩm, hơn 100 con gà. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh Sùng Mí Vư đã có tiền để trang trải cuộc sống, mua sắm vật dụng trong gia đình, sửa nhà, kéo điện và chăn nuôi gia súc, gia cầm" anh Vư cho hay.

Kèm cặp, giúp đỡ, nuôi ăn học để không vi phạm pháp luật

Năm 2023, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Phiêng Luông (huyện Bắc Mê) phát hiện em Ly Mí Ch. (sinh năm 2012) thường xuyên tiếp xúc, tụ tập với các đối tượng trộm cắp vặt trên địa bàn và các xã lân cận.

Được biết, bố cháu Ly Mí Ch. mất từ khi còn nhỏ, mẹ đã bỏ đi lấy chồng khác và hiện nay đang ở cùng bác ruột (trú tại thôn Cụm Nhùng, xã Phiêng Luông), hoàn cảnh gia đình là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, làm nông nghiệp không đủ trang trải cuộc sống. Chính vì vậy, thời gian chăm sóc và quản lý Ly Mí Ch. không được tốt nên cháu thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và gặp gỡ, tụ tập cùng các đối tượng khác.

Sau giờ làm việc, giờ trực, cán bộ Công an xã thường xuyên thay nhau kèm cháu Ly Mí Ch. học bài, rèn luyện sức khỏe để cháu được phát triển một cách tốt nhất đúng với lứa tuổi.

Để động viên, giúp đỡ cháu Ly Mí Ch. trở thành người lương thiện, không vi phạm pháp luật và tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", Công an xã Phiêng Luông đã đề xuất Lãnh đạo Công an huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương cho chủ trương để Công an xã được hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đối với em Ly Mí Ch có thể tiếp cận kiến thức, giúp đỡ cháu không sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

Với mô hình đỡ đầu của Công an xã đã nhận được nhiều sự quan tâm cả vật chất và tinh thần của Ban Giám đốc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, hàng tháng Công an huyện Bắc Mê hỗ trợ cho cháu số tiền 500.000đ/tháng, số tiền do cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an toàn huyện đóng góp.

Từ khi nhận đỡ đầu đến nay, cháu Ly Mí Ch. đã tập trung vào học tập, giúp đỡ gia đình, không đi lang thang tụ tập với các đối tượng xấu.

Cần sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng

Để mô hình hoạt động hiệu quả, các cấp, các ngành trong xã đã phối hợp mở các đợt tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này; phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; tạo trường lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chính sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể bằng những việc làm thiết thực và đậm tính nhân văn thông qua mô hình đã giúp họ cố gắng từ bỏ những sai phạm, lỗi lầm, vượt qua mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống.

Theo Trung tá Vương Tiến Thịnh, Trưởng Công an xã Phiêng Luông, công tác tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nên cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng.

Ngay từ khi xây dựng mô hình "Con nuôi Công an xã Phiêng Luông" và kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ cho người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là nhận thức từ cộng đồng còn có sự kỳ thị, phân biệt đối xử, chưa thực sự mở lòng, thực sự tin tưởng… với những người từng có tiền án, tiền sự. Quan trọng là mỗi cán bộ Công an xã phải thật sự tâm huyết, kiên trì, thường xuyên theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", tạo dựng niềm tin.

"Công an xã tiếp tục hỗ trợ, đỡ đầu để cháu được học tập và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là công dân tốt, có ích cho xã hội. Qua đó, uốn nắn kịp thời những tư tưởng, hành động lệch lạc, sai trái của thanh, thiếu niên hư, tạo môi trường lành mạnh để thanh, thiếu niên hư rèn luyện, sửa chữa sai phạm", Trung tá Vương Tiến Thịnh cho hay.