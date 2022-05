Ông Phạm Kinh Kha đòi "thu hồi bài báo" là không có cơ sở

Trong Thư trình bày, ông Phạm Kinh Kha cho biết mình là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện của Công ty CP Hương Vang có địa chỉ tại số 31 – 33 phố Vạn Phúc, Ba Đình, TP.Hà Nội.

Ông Phạm Kinh Kha cung cấp thêm thông tin về một số nội dung liên quan đến Đơn Tố cáo của ông Lê Văn Chương – cổ đông của Công ty CP Hương Vang.

Đồng thời, thông tin về một số nội dung đã được nêu trong bài báo "Nguyên Chủ tịch Công ty nắm giữ thương hiệu Vodka Men' bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cổ đông".

Cuối thư, ông Phạm Kinh Kha đề nghị Báo Điện tử Dân Việt "thu hồi bài báo có tiêu đề Nguyên Chủ tịch Công ty nắm giữ thương hiệu Vodka Men' bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cổ đông đăng ngày 16/2/2022 và không đăng bất cứ bài nào theo yêu cầu của bất cứ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến các nội dung trong Đơn tố cáo của ông Lê Văn Chương …".

Để rộng đường dư luận, Báo Dân Việt xin trả lời ông công khai trên mặt báo như sau:

Trước hết xin khẳng định, bài báo "Nguyên Chủ tịch Công ty nắm giữ thương hiệu Vodka Men' bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cổ đông" được Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt thực hiện theo đúng quy định của Luật Báo chí sau khi có đơn của bạn đọc chuyển đến mà không tác nghiệp hay đăng tải theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nào cả.

Trong quá trình tác nghiệp, Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt cũng đã nhiều lần liên hệ với ông Phạm Kinh Kha và ông Vinh - người đại diện mà ông Kha giới thiệu nhưng không nhận được phản hồi. Sau khi bài báo xuất bản, ông Phạm Kinh Kha mới có Thư trình bày cung cấp thông tin kể trên gửi tới Báo Điện tử Dân Việt.

Thứ hai, thông tin trong bài báo phản ánh được xác minh, kiểm chứng bằng các tư liệu PV có được, trong đó có chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 9 do Sở KHĐT Hà Nội cấp cho Công ty CP Hương Vang (tháng 6/2021).

Trụ sở Công ty cổ phần Hương Vang. Ảnh: PL

Trong nội dung đơn Tố cáo được ông Lê Văn Chương đại diện nhóm cổ đông gửi đến cơ quan chức năng ngày 25/11/2021, ông Chương đã rút một phần nội dung đơn tố cáo trước đó. Do đó, đây là thông tin mới đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên cũng đã tham khảo thông báo số 24/2019 của Cơ quan An ninh điều tra cũng như nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ như trong Thư trình bày ông Phạm Kinh Kha gửi tới Báo Điện tử Dân Việt. Do đó, nội dung thông tin đăng tải là khách quan, đa chiều, đã được kiểm chứng qua các nguồn tài liệu, nguồn tin khác nhau.

Mới đây, ngày 18/3/2022, Cơ quan An Ninh điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo số 26 về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Lê Văn Chương. Theo đó Cơ quan An ninh điêu tra đang giải quyết tin về tội phạm do ông Chương cung cấp liên quan đến ông Phạm Kinh Kha.

Ngày 14/4/2022, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cũng đã ký công văn trả lời báo Dân Việt, theo đó: Đơn tố giác tội phạm của ông Lê Văn Chương, đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 52% cổ phần Công ty Hương Vang, đang được Cơ quan An ninh điều tra – Công an Tp Hà Nội tiếp nhận, thụ lý và xác minh theo quy định của pháp luật.

Viện KSND TP.Hà Nội đã phân công kiểm sát viên kiểm sát giải quyết tố giác nêu trên.

Nhà máy sản xuất rượu Vodka Men. Ảnh. TL

Như vậy, căn cứ vào quy định của Luật Báo chí, căn cứ vào các tư liệu mà PV Báo Điện tử Dân Việt thu thập được thì bài báo nêu trên là khách quan, đúng sự thật.

Do đó, đề nghị của ông Phạm Kinh Kha về việc "thu hồi bài báo Nguyên Chủ tịch Công ty nắm giữ thương hiệu Vodka Men' bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cổ đông đăng ngày 16/2/2022 trên Báo Điện tử Dân Việt" là không có cơ sở.

Báo Điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục cung cấp thông tin khách quan, đa chiều vụ việc tới bạn đọc khi có các diễn biến mới.