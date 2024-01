Ngày 1/1, Park Min Young tham gia buổi họp báo cho bộ phim mới của đài tvN mang tên Marry My Husband (Cô đi mà lấy chồng tôi). Trong sự kiện này, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc bob layer, mặc chiếc đầm quây gợi cảm, tôn lên vóc dáng và gương mặt xinh đẹp của mình.

Park Min Young hối hận vì yêu đại gia tiền ảo

Tại đây, Park Min Young lần đầu tiên chia sẻ về mối quan hệ của cô với đại gia sàn giao dịch tiền ảo Kang Jong Hyun vào năm 2022. Cặp đôi có quãng thời gian mặn nồng ngắn ngủi, nhưng sau đó, Kang Jong Hyun bị điều tra về giao dịch tiền ảo và thao túng thị trường. Park Min Young cũng bị triệu tập để thẩm vấn và bị đặt vào tình thế khó xử khi bị đồn nhận được sự hỗ trợ từ đại gia với những món quà xa xỉ.

Người đẹp thừa nhận bản thân vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn và gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ vì ồn ào trước đó. Ảnh: Chosun.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Park Min Young chia sẻ về thời kỳ khó khăn đó: "Đó là một năm đầy mệt mỏi, tôi sống trong sự hối hận mỗi ngày. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc kiểm tra sóng điện não tại khoa tâm thần". Cô đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và hứa hẹn trở thành một diễn viên tốt hơn trong tương lai, thể hiện sự hối hận và đang cố gắng quay trở lại với con người thực sự của mình.

Khi được hỏi về việc quay ngược thời gian, Park Min Young chia sẻ: "Suốt những năm qua, tôi đã làm việc liên tục mỗi ngày, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có cơ hội thì tôi muốn dành thêm thời gian cho bản thân, yêu quý bản thân nhiều hơn, du lịch và trải nghiệm những điều tốt đẹp".

Nói về năm 2023, nữ diễn viên 37 tuổi chia sẻ: "Đó là một năm ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần của tôi. Tôi tự hỏi liệu có thể đối mặt với vai diễn mới hay không và đạo diễn đã giúp đỡ rất nhiều".

Cô cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ và xin lỗi vì đã gây ra lo lắng cho họ. Park Min Young cam kết thể hiện khía cạnh tích cực của mình làm diễn viên và đảm bảo rằng sẽ không xảy ra vấn đề khó chịu nào nữa. Cuối cùng, cô nhấn mạnh rằng, cô đang nỗ lực trở lại con đường đúng đắn và biết ơn sự ủng hộ của khán giả.

Bộ phim truyền hình sắp ra mắt trên đài tvN có tựa đề Marry my husband (Cô đi mà lấy chồng tôi) trước đó tiết lộ loạt hình ảnh đầu tiên, giới thiệu về nhân vật nữ chính do Park Min Young đảm nhận. Theo tvN, với chiều cao 1,64m, cân nặng dưới 40kg, ngoại hình của Park Min Young thay đổi. Cô gầy gò, má hóp, khác lạ so với vẻ đầy đặn trước đây.

Dự án này chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Sung So Jak, một tác phẩm nổi tiếng trên trang truyện tranh mạng của Hàn Quốc. Nội dung của phim xoay quanh câu chuyện đầy ngang trái của Kang Ji Won, một người phụ nữ mắc bệnh nặng, phải chứng kiến chồng mình phản bội với người bạn thân.

Tạo hình khó tin của Park Min Young trong phim mới. Ảnh: TVN.

Khi đang trong cuộc cãi vã với chồng và người tình, Ji Won bất ngờ bị chồng tấn công và qua đời. Tuy nhiên, cô được tái sinh và quay về quá khứ 10 năm trước. Tại đây, Ji Won quyết tâm thay đổi bản thân để trả thù cho sự phản bội của chồng và bạn thân đáng hận.

Park Min Young đảm nhận vai diễn của Kang Ji Won, một người phụ nữ quen với việc kiên nhẫn chịu đựng mọi thăng trầm trong cuộc sống. Cả đời cô dường như chỉ biết đến việc đối mặt với khó khăn và luôn tập trung vào người khác hơn là chính bản thân mình.

Những hình ảnh mới về tạo hình nhân vật của Park Min Young đã được công bố và đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ. Cô xuất hiện trong trang phục của một bệnh nhân, đội mũ len che đi mái tóc đã rụng do tác động của bệnh tình, làn da nhợt nhạt và thiếu sức sống. Park Min Young đã nỗ lực giảm cân để hóa thân tốt nhất vào vai diễn của một người phụ nữ đang phải đối mặt với bệnh tật và suy sụp vì cuộc sống khó khăn.

Park Min Young là diễn viên được khán giả yêu thích qua nhiều phim truyền hình như Gia đình là số 1; Thợ săn thành phố; Thư ký Kim sao thế; Trời đẹp em sẽ đến. Cô từng bị đồn hẹn hò bạn diễn Park Seo Joon nhưng không xác nhận. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Park Min Young còn chụp hình tạp chí, đóng quảng cáo.