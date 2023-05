Phạt chủ hàng định tuồn hơn 23 nghìn chiếc chân gà nhập lậu ra thị trường

Cụ thể, ngày 19/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tuệ về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm 23.280 chiếc chân gà đã tẩm ướp gia vị đóng gói trị giá hơn 80 triệu đồng.

Vụ vi phạm được phát hiện vào ngày 05/5/2023, do Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 29H-605.26. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đã di chuyển từ Lạng Sơn về tới Bắc Ninh. Qua công tác kiểm soát, lực lượng liên ngành phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 23.280 chiếc chân gà đã tẩm ướp gia vị đóng gói nhập lậu. Toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa của ông Nguyễn Văn Tuệ, địa chỉ tại khối Đại Thắng, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Xe tải chở chân gà nhập lậu bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phát hiện, ngăn chặn

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề: "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". Trong thời gian diễn ra, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp, ngành, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tháng hành động và tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, đột phá trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vấn đề kiểm soát an ninh, an toàn thực phẩm được đẩy mạnh

Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Từ nay đến cuối năm 2023, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; xây dựng và chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện đề án: "Bắc Ninh nói không với thực phẩm không an toàn" giai đoạn 2022-2025 và các đề án, mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm.