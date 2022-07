Phát hiện mới tại nhà nghi phạm ám sát ông Abe

Tại nhà riêng của nghi phạm, cảnh sát cũng phát hiện nhiều thành phần dùng để tách thuốc súng và viên nén trong vỏ đạn. Cảnh sát cũng phát hiện phiếu mua hàng được cho là hóa đơn các vật liệu chế tạo súng mà Yamagami đặt mua trên mạng, Kyodo News đưa tin ngày 12/7.

Cảnh sát hôm 8/7 tịch thu vật giống súng tự chế của nghi phạm. Ảnh: Kyodo News.

Vũ khí của Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát ông Abe, được thiết kế giống với súng hỏa mai, dài khoảng 40 cm, có cấu tạo từ hai ống kim loại gắn với nhau bằng băng dính, và có thể bắn 6 viên đạn trong một lần nạp.

Trước đó, nghi phạm khai rằng đã mang một khẩu súng khác đến tòa thị chính ở Okayama - nơi ông Abe có bài phát biểu. Địa điểm này cách tỉnh Nara 200 km.

Các điều tra viên tin rằng khẩu súng mà nghi phạm mang đến Okayama không phải kiểu súng hỏa mai. Yamagami nói rằng ông không thể tiếp cận ông Abe khi ở Okayama.

Cảnh sát cho rằng Yamagami đã sử dụng khẩu súng có khả năng sát thương lớn hơn khẩu mang tới Okayama khi ám sát ông Abe hôm 8/7, và đã đứng cách cựu thủ tướng Nhật khoảng 7m.

Cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản nói rằng lập trường chính trị của ông Abe không phải động cơ cho cuộc tấn công. Người này khai, việc ám sát cựu thủ tướng là do mối thù với một tổ chức tôn giáo mà nghi phạm tin rằng ông Abe có liên quan. Tháng 9/2021, ông Abe đã gửi tin nhắn video đến một sự kiện của một tổ chức có liên hệ với nhóm tôn giáo trên.

Theo lời nghi phạm, ông ngoại ông Abe, cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi, đã du nhập nhóm tôn giáo mà Yamagami có thù vào Nhật Bản.

Nghi phạm đã tin vào những thông tin thiếu tin cậy trên mạng và điều này khiến nghi phạm chuyển sự thù địch đối với ông Nobusuke Kishi sang người cháu là ông Abe, Kyodo ngày 11/7 dẫn các nguồn tin tham gia điều tra.