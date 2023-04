Trong phim Taxi Driver 2 tập 14, Kim Do Gi và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng đã hoàn thành uỷ thác của nhà báo Kim Yong Min (Baek Soo Jang) khi phơi bày sự thật đằng sau "Black Sun - Hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam". Theo đó, những người quản lý vũ trường và hàng loạt hành vi trái phép đã bị vạch trần như tệ nạn ma túy, bắt cóc, tấn công tình dục, giết người... và đặc biệt sự việc này được cảnh sát tiếp tay, thậm chí cán bộ cấp cao tham gia.

Khép lại phim Taxi Driver 2 tập 14 cũng là thời điểm Kim Do Gi hoàn thành "cuốc xe" của mình. Tuy nhiên, các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng chẳng thể ngờ được nguy hiểm ở phía trước khi Black Sun bị triệt phá. Đích thân "trùm cuối" đã lộ diện và giả làm người uỷ thác ở "cuốc xe" sắp tới của hãng Taxi Cầu Vồng. Cuối phim Taxi Driver 2 tập 14, hắn ta đã trực tiếp lên chiếc xe taxi cao cấp của tài xế Kim và bắt đầu câu chuyện về mối thù của mình.

Phim Taxi Driver 2 tập 14: Đích thân "trùm cuối" (ảnh bên trái) lộ diện và giả làm người uỷ thác ở "cuốc xe" sắp tới của hãng Taxi Cầu Vồng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Taxi Driver 2 tập 15: Lee Je Hoon bị đánh khi ở tù, hãng Taxi Cầu Vồng lâm nguy?

Phim Taxi Driver 2 tập 15 lên sóng vào tối nay (14/4) hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều tình tiết gay cấn. Quá khứ của On Ha Joon (Shin Jae Ha) cũng dần được hé lộ trong tập phim này. Cụ thể, On Ha Joon được "trùm cuối" - kẻ được gọi là huynh trưởng dạy dỗ từ nhỏ rằng: "Khi đánh nhau thì phải luôn chiến thắng. Yếu đuối là một điều tồi tệ". Cũng vì thế, On Ha Joon luôn mang trong mình tính bạo lực và khao khát chiến thắng. Sự thất bại trước Kim Do Gi trong vụ triệt phá vũ trường Black Sun càng khiến anh ta căm phẫn, thậm chí On Ha Joon còn tuyên bố sẽ tự tay giết tài xế Kim.

Ở diễn biến khác, Kim Do Gi gặp nguy hiểm khi xuất hiện trong bộ đồ tù nhân. Nguyên nhân khiến anh ở tù hiện tại vẫn chưa được hé lộ. Tại đây, anh bị không ít tù nhân hung hăng muốn hãm hại kể cả khi Kim Do Gi đang ngủ. "Mày không thể sống sót ra khỏi đây đâu", một tù nhân nhắn nhủ tài xế Kim.

Phim Taxi Driver 2 tập 15: Lee Je Hoon bị đánh khi ở trong tù. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong khi Kim Do Gi bị đe dọa tính mạng khi ở trong tù thì On Ha Joon thản nhiên buông lời khiêu khích: "Chắc cô Go Eun quan trọng với anh lắm nhỉ? Anh nghĩ cô ta còn sống hay đã chết?" khiến tài xế Kim phẫn nộ. Thực tế, các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng lâm nguy khi giám đốc Jang Sung Chul (Kim Eui Sung) bị kẻ lạ mặt siết cổ từ phía sau; Go Eun và bộ đôi "cây hài" của hãng taxi người bị trói buộc, người bị ngất. Trước cảnh Kim Do Gi cũng bị những tù nhân ra tay tàn độc, On Ha Joon càng tỏ ra thích thú nhắn nhủ tài xế Kim: "Tôi sẽ cho anh thấy cảm giác thế nào khi những thứ mà anh trân quý bị phá hủy".

Phim Taxi Driver 2 tập 15: Lee Je Hoon phẫn nộ khi Go Eun và thành viên hãng Taxi Cầu Vồng gặp nguy hiểm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Liệu Kim Do Gi có thể lật ngược tình thế cứu Ahn Go Eun và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng? "Trùm cuối" và On Ha Joon có kết cục ra sao?

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy

Phim Taxi Driver 2 sẽ chính thức khép lại sau 2 tập lên sóng vào tối nay và tối mai (15/4). Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.

Phim Taxi Driver 2 tập 15: Lee Je Hoon bị đánh khi ở tù, hãng Taxi Cầu Vồng lâm nguy? (Nguồn: SBS)