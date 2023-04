Lịch chiếu phim Taxi Driver 2 tập cuối

Chỉ còn một tập nữa, phim Taxi Driver (Ẩn danh) sẽ chính thức nói lời tạm biệt khán giả. Trước thềm phim Taxi Driver 2 tập cuối lên sóng, ê-kíp sản xuất gây chú ý khi đăng tải hình ảnh của Kim So Yeon xuất hiện trong phim. Được biết, nữ diễn viên đảm nhận vai khách mời trong phim Taxi Driver 2 tập cuối cùng với Moon Chae Won.

Phim Taxi Driver 2 tập cuối: Kim So Yeon lộ diện là "trùm cuối"

Thông qua những hình ảnh được phía ê-kíp sản xuất đăng tải cho thấy, Moon Chae Won xuất hiện với tư cách là một nữ quân nhân trong bộ quân phục với cấp bậc trung úy trong khi Kim So Yeon diện bộ trang phục màu đen "chất lừ" đúng chuẩn là "chị đại" chính hiệu. Với tạo hình này của Kim So Yeon và Moon Chae Won khiến khán giả phấn khích đưa ra dự đoán về vai trò của cả hai trong phim Taxi Driver 2 tập cuối.

Theo đó, Moon Chae Won được không ít khán giả đoán cô có mối quan hệ đặc biệt với Kim Do Gi (Lee Je Hoon) ở thời điểm anh còn là đội trưởng đội đặc nhiệm lực lượng tác chiến đặc biệt.

Kim So Yeon lộ diện được cho là "trùm cuối" của hãng Taxi Cầu Vồng. (Ảnh: SBS)

Moon Chae Won trong ảnh teaser Taxi Driver 2. (Ảnh: SBS)

Riêng nữ diễn viên Kim So Yeon lộ diện với vẻ ngoài lạnh lùng cùng nụ cười nửa miệng bí ẩn. Đáng chú ý trong trailer tập cuối phim Taxi Driver 2, Kim So Yeon xuất hiện với khẩu súng chĩa về phía ai đó. Ngoài ra, còn có lời giới thiệu về màn xuất hiện của nhân vật do Kim So Yeon thủ vai: "Làm quen đi! Tài xế taxi cao cấp số 1 của chúng ta". Điều này khiến khán giả dự đoán nhân vật do "ác nữ" Kim So Yeon đảm nhận hẳn là "người phụ nữ quyền lực", "trùm cuối" của hãng Taxi Cầu Vồng. Thậm chí, không ít khán giả dự đoán cho rằng, Kim So Yeon có thể sẽ tái hiện lại vai Cheon Seo Jin độc ác của series Penthouse, còn Moon Chae Won hóa thân thành nhân vật Park Jun Kyung của Trả đũa: Tiền bạc và quyền lực trong tập cuối phim Taxi Driver 2.

Tuy nhiên, phía ê-kíp sản xuất phim Taxi Driver 2 hiện tại không tiết lộ vai trò cụ thể của Moon Chae Won và Kim So Yeon trong tập cuối càng khiến người xem tò mò.

Phim tập cuối phim Taxi Driver 2, Kim So Yeon xuất hiện với khẩu súng trên tay chĩa về phía ai đó khiến khán giả không khỏi tò mò. (Ảnh: SBS)

Trước Kim So Yeon và Moon Chae Won, nam diễn viên Nam Goong Min cũng làm khách mời trong một tập phim Taxi Driver 2. Anh thể hiện lại vai diễn luật sư lập dị Cheon Ji Hoon của Luật sư 1.000 won khiến khán giả thích thú.

Lịch chiếu phim Taxi Driver 2 tập cuối

Ngoài hé lộ Moon Chae Won và Kim So Yeon trong vai trò diễn viên khách mời, ê-kíp sản xuất cũng tiết lộ tập cuối phim Taxi Driver 2 sẽ có thời lượng phát sóng 80 phút.

Phim Taxi Driver 2 tập cuối sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21h50 trên SBS. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.