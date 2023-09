Video: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Lai Châu; các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Đặc biệt, Đại hội có sự hiện diện của 281 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của hơn 69.000 hội viên, nông dân tỉnh Lai Châu.



Nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân tỉnh Lai Châu

Qua 5 năm nỗ lực phấn đấu, với quyết tâm không ngừng đổi mới và phát triển, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng tổ chức và hành động, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh hoạt động công tác Hội; phong trào nông dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Qua đó đã khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/9) tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Liên kết - Khát vọng - Phát triển”. Ảnh: Thanh Ngân

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Mùa A Trừ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phấn khởi cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X diễn ra trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng sau gần 20 năm chia tách, thành lập.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp ủy Đảng; sự tạo điều kiện của chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cùng với truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, vươn lên, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chia sẻ: Chặng đường 5 năm qua, hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn; hoạt động của Hội ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội, tham gia đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới.

Ông Mùa A Trừ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Ngân

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu. Ảnh: Thanh Ngân

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh trong công tác Hội và phong trào nông dân. Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Liên kết - Khát vọng - Phát triển” Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X sẽ phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023, chỉ rõ những việc đã làm được, những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm.

Đại hội cũng thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, tạo bước phát triển mới về xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Lò Văn Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã tích cực, chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và sát cơ sở.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân vượt khó, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của các cấp Hội Nông dân, 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lai Châu (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt cao.

Tổ chức Hội các cấp được quan tâm củng cố về mọi mặt; hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng rõ nét, đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Lò Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa IX trình Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Ngân

Công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố, phát triển và đạt được những kết quả đáng mừng; vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2018 2023, Hội đã kết nạp được 8.510 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 69.013 hội viên (vượt 13,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Tỷ lệ hội viên so với hộ nông nghiệp đạt 82% và so với lao động nông nghiệp đạt 32%.

Các phong trào thi đua như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa.

Đến nay có 6.246 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 1.913 hộ so với năm 2018); số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 5.567 hộ (bình quân mỗi năm tăng 8,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX đề ra).

Chia sẻ với phóng viên, đồng chí Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lai Châu cho biết: Các Nghị quyết, chương trình, đề án chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành đồng bộ tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp phát triển, diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều đổi thay tiến bộ: Tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi, mở rộng sản xuất và đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất; an ninh lương thực cơ bản được đảm bảo; Chăn nuôi chuyển đổi tích cực từ nhỏ lẻ sang tập trung, theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 39/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Giám đốc Sở NNPTNT, có được kết quả trên là sự phấn đấu, nỗ lực của toàn ngành nông nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là Hội Nông dân tỉnh Lai Châu trong việc hỗ trợ nông dân về giống, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn từ 2018 - 2023, đã hỗ trợ trên 1.200 tấn giống lúa, ngô các loại; trên 51,4 triệu bầu chè, trên 700 nghìn cây ăn quả các loại; triển khai thực hiện 111 mô hình: Trong đó, 91 mô hình trồng trọt với tổng diện tích 1.708ha, 3 mô hình chăn nuôi với tổng 11.785 đầu con, 4 mô hình thủy sản với 605 hộ tham gia, 13 mô hình lâm nghiệp với tổng diện tích 37 ha. Triển khai mô hình trồng thử nghiệm khoảng 30 giống lúa mới với quy mô 37,2 ha và 11 giống ngô mới với quy mô 6,6ha...

“Các mô hình được triển khai trong những năm qua đã góp phần thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững qua đó đã khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”- ông Châu hồi hởi nói.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định gợi mở 5 vấn đề trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm lãnh, chỉ đạo các cấp Hội vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Ngân

Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vinh dự đón đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lai Châu và 281 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của hơn 69.000 hội viên, nông dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Ngân

100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa IX đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Những kết quả trên đã minh chứng, khẳng định rõ nét hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Lai Châu đã đi vào thực chất, thiết thực và hiệu quả; qua đó đóng góp tích cực vào thành quả công tác hội và phong trào nông dân toàn quốc, giữ vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định gợi mở thêm 5 vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: Hội Nông dân các cấp tỉnh Lai Châu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; nâng cao công tác đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; Củng cố tổ chức hội các cấp vững mạnh toàn diện.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, lựa chọn những cán bộ, hội viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm với phong trào nông dân và công tác hội bầu vào BCH khóa mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện hoàn cảnh hết sức khó khăn, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ; khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Song, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân Việt Nam, nông dân Lai Châu đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kì 2023 -2028. Ảnh: Nguyễn Văn Chiến.

Từ thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh cho thấy, các cấp Hội đã phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và chương trình xây dựng nông thôn mới; các hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ sở; tập hợp, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng Hội; đã xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ các phong trào này, cùng với các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều trang trại, gia trại của chủ hộ nông dân sản xuất hiệu quả.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân các cấp tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đại hội thảo luận nghiêm túc, đề xuất các giải pháp, sớm khắc phục hạn chế, tồn tại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà đã đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà báo cáo chính trị đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh, để tiếp tục khơi dậy và phát huy vị thế, vai trò chủ thể của tổ chức Hội và tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đòi hỏi các cấp Hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và chất lượng hội viên, nông dân.

16 chỉ tiêu cụ thể được nêu ra tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 1. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội. 2. 100% cán bộ chuyên trách các cấp và chi Hội trưởng được trang bị kiến thức về kinh tế nông nghiệp và nghiệp vụ công tác Hội. 3. Có 100% Hội Nông dân cấp huyện và 97% cơ sở hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 4. Phấn đấu bình quân tăng 2% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 5. Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân tăng 5%, giải ngân 30 dự án cho 210 hộ vay vốn. 6. Có 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 7. Vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. 8. Kết nạp 6.000 hội viên mới. 9. Duy trì 100% chi Hội có quỹ hoạt động, bình quân đạt 50.000đ/ hội viên. 10. Tập huấn khoa học kỹ thuật cho 2.500 hội viên nông dân, phối hợp đào tạo nghề cho 6.000 lao động nông thôn. 11. Xây dựng 40 chi hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. 12. Hướng dẫn hỗ trợ xây dựng 50 mô hình kinh tế tập thể. 13. 100% cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 14. Hỗ trợ 8.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử, trong đó 60% tài khoản hoạt động hiệu quả. 15. 100% cán bộ Hội các cấp và 30% hội viên gương mẫu thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh. 16. 100% cán bộ Hội các cấp gương mẫu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động hội viên nông dân gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.