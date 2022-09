Phụ tá của ông Zelensky tiết lộ vì sao Ukraine không thể nhanh thắng Nga

Chiến sự Ukraine vẫn diễn biến hết sức ác liệt. Ảnh: Reuters

Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Đây là một quá trình rất chậm, bởi vì chúng tôi coi trọng mọi mạng sống, bởi vì chúng tôi muốn càng nhiều người Ukraine trở về nhà càng tốt".

"Sẽ không có thành công nhanh chóng... Một thành công nhanh chóng luôn phải đánh đổi với rất nhiều mất mát", ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên Youtube.

Cùng ngày, Yuriy Sobolevskyi, phó chủ tịch hội đồng khu vực của Kherson, cho biết quân đội Ukraine đã đạt được thành công ở các quận Kherson, Beryslav và Kakhovka mà không cung cấp thông tin chi tiết.



Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm tổ chức một cuộc phản công ở miền nam đất nước đã thất bại. Trong cuộc họp giao ban hàng ngày, Bộ cho biết các lực lượng của Ukraine đã bị tổn thất nặng nề về trang thiết bị và nhân lực. Không thể xác minh độc lập tuyên bố của cả hai bên.

Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga nổ súng vào một thị trấn gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khi các thanh sát viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc đang trên đường đến kiểm tra cơ sở này. Theo thị trưởng Dmytro Orlov, một trong những quả đạn đã bắn trúng tòa nhà trụ sở hội đồng thành phố của Energodar.

Vụ tấn công được cho là của Nga nhằm vào Energodar xảy ra vài giờ sau khi một nhóm do người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi dẫn đầu, khởi hành từ Kiev đến thăm nhà máy điện do Nga kiểm soát. Nhóm nghiên cứu đã đến thành phố Zaporizhzhia do Ukraine quản lý, cách nhà máy 55km vào chiều 31/8.

Giám đốc IAEA Rafael Grossi khẳng định tổ chức sẽ tìm cách thiết lập sự hiện diện thường xuyên tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia để tránh "tai nạn hạt nhân" tại cơ sở này. Ông nói thêm rằng chuyến thăm của cơ quan đến nhà máy sẽ kéo dài vài ngày. Trước đó, các quan chức do Nga thiết lập ở khu vực gần nhà máy điện cho rằng chuyến thăm có thể chỉ kéo dài một ngày.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "giao tranh ác liệt" vẫn tiếp tục ở "gần như toàn bộ lãnh thổ" Kherson. Người phát ngôn của Bộ chỉ huy phía nam Ukraine, Natalia Humeniuk, tiết lộ các lực lượng của Ukraine đã thành công trong việc phá hủy các cây cầu nối Kherson qua sông, khiến Nga "không thể vận chuyển được máy móc hạng nặng".