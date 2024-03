Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân một huyện ở Thái Bình phát triển kinh tế biển

Hội Nông dân huyện Tiền Hải đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Hội ND huyện Tiền Hải là một trong những đơn vị huyện hội phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND trong việc hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế biển. Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Hội ND huyện Tiền Hải cho biết: Huyện Tiền Hải có bờ biển dài 23km, vị trí thuận lợi có Quốc lộ 37B và 5 tuyến đường tỉnh dài 49,3km chạy qua địa bàn. Hiện nay, kinh tế biển của Tiền Hải ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Huyện đã quan tâm, có bước đi thích hợp và những cách làm mới trong quy hoạch phát triển kinh tế biển.

Trong đó, Hội ND huyện Tiền Hải thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền đến hội viên, nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của nông dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Bình Minh

"Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Thái Bình đã cho trên 1.470 hộ vay để triển khai thực hiện 81 dự án với số tiền gần 34 tỷ đồng. Qua kiểm tra, theo dõi, nguồn vốn Quỹ HTND được các hộ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả". Ông Lê Hồng Sơn -

Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình

Hội ND huyện Tiền Hải đã đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, chất lượng ngày càng được nâng lên, thu hút đông đảo hội viên, nông dân thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên khá, giàu. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, tạo điều kiện vận động nông dân thực hiện quy vùng sản xuất, sản xuất giống và nuôi trồng thủy hải sản theo hướng công nghệ cao... Hội ND huyện Tiền Hải đã hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác đầu mối chế biến hải sản cung cấp trong nước và từng bước tiến đến xuất khẩu.

Bên cạnh đó, để phát triển thủy sản bền vững, Hội ND Tiền Hải đã tích cực tham mưu với huyện từng bước thực hiện khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao với diện tích hơn 300ha tại các xã Nam Hưng, Nam Thịnh, Nam Phú.

"Năm 2023, sản lượng thủy sản của huyện Tiền Hải đạt trên 96.700 tấn, trong đó nuôi trồng đạt 69.607 tấn. Diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt 95ha, năng suất đạt trên 40 tấn/ha, hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 5 lần so với cách nuôi truyền thống" - lãnh đạo Hội ND huyện Tiền Hải cho biết.

Đóng góp vào kết quả nuôi trồng thủy sản, Hội ND huyện Tiền Hải đã tăng cường các nguồn vốn ưu đãi, tín chấp để hội viên, nông dân có cơ hội tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất với quy mô lớn hơn. Trong đó, từ nguồn vốn Quỹ HTND của Trung ương Hội ND ủy thác và tỉnh Thái Bình, Hội ND huyện đã đầu tư 6 dự án với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng cho 62 hộ vay; Quỹ HTND cấp huyện và cấp cơ sở đạt 565 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 188,58 tỷ đồng; vốn tín chấp Ngân hàng NNPTNT đạt 410,98 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 9.700 hộ vay vốn. Các hộ được ưu tiên vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Tăng cường vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết: Đồng hành, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội. Xác định vốn vay là động lực quan trọng để hội viên phát triển kinh tế, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, tăng cường vận động xây dựng Quỹ HTND.

Qua kiểm tra, theo dõi, nguồn vốn Quỹ HTND được các hộ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, giải quyết được một phần về vốn giúp cho hội viên đỡ khó khăn trong sản xuất. Từ đó từng bước khẳng định vị thế, vai trò của Hội ND, tạo niềm tin, gắn bó của hội viên với tổ chức Hội.

Để tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức hội viên, nông dân phát triển kinh tế, thời gian tới, Hội ND tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên, nông dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách hỗ trợ có liên quan đến quyền lợi của người dân, từ đó giúp nông dân tiếp cận và hưởng thụ từ chính sách. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Thái Bình sẽ chỉ đạo các tổ chức thành viên tiếp tục hỗ trợ hội viên, nông dân được tiếp cận và ứng dụng rộng rãi hơn khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh quá trình liên kết, sản xuất quy mô lớn theo hướng làm kinh tế nông nghiệp bền vững, góp phần tích cực phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.