Theo thạc sĩ Vũ Thị Thu Minh (khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103), trẻ bị sốt là hiện tượng tăng nhiệt độ của cơ thể, khi nhiệt độ đo được ở nách trên 37,5 độ C.



Những nguy hiểm có thể gặp khi trẻ bị sốt

Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ nhỏ khi trẻ có bệnh, triệu chứng này cần được phát hiện sớm để cho trẻ dùng hạ sốt kịp thời. Sốt cao hơn 39 độ C dễ gây co giật, đặc biệt là khi hơn 40 độ C.

Khi sốt cao hệ thần kinh dễ bị kích thích (đặc biệt ở trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi, do não bộ của trẻ khi ấy chưa phát triển một cách toàn diện và có sự nhạy cảm với các rối loạn nhiệt độ trong cơ thể) nên nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến co giật.

Nguy hiểm lớn nhất khi trẻ bị sốt là có thể bị co giật. Ảnh minh họa BSCC

Co giật do sốt thường xảy ra ở những trẻ bị sốt virus, nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm khuẩn tiêu hóa… Có khoảng 10% số trường hợp co giật do sốt có thể chuyển thành động kinh.

Khi co giật, trẻ có thể có các biểu hiện như nôn ói, trợn mắt, nghiến răng, sùi bọt mép, tím tái, mất ý thức, tay chân co quắp. Tuy nhiên đặc điểm của hầu hết các trường hợp sốt cao co giật ở trẻ nhỏ là thời gian xảy ra cơn giật thường ngắn dưới 5 phút.

Đứng trước tình trạng co giật, cha mẹ thường hay lúng túng, thiếu bình tĩnh, không biết cách xử trí. Do vậy việc hướng dẫn xử trí bước đầu cho trẻ co giật do sốt là rất cần thiết.

Cách xử trí tại nhà khi thấy trẻ bị sốt dẫn đến co giật

Theo TS Lê Thị Thúy Hằng (khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103), khi trẻ bị sốt dẫn đến co giật, cha mẹ cần:

– Cho trẻ nằm nghiêng một bên (thường nghiêng bên phải), đầu hơi ngửa để đờm rãi hay chất nôn chảy ra ngoài tránh sặc, không được gập cổ để đường thở thẳng cho trẻ dễ thở.

Cho trẻ uống hạ sốt nếu trẻ bị sốt trên 38 độ C. Ảnh minh họa Istockphoto

– Đặt khăn mềm hoặc gạc sạch vào giữa 2 hàm răng trẻ tránh tổn thương lợi.

– Nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo nếu trẻ đang mặc nhiều quần áo.

– Cho trẻ dùng hạ sốt bằng thuốc hạ sốt đặt hậu môn (Efferalgan viên đặt hậu môn) với liều 15mg/kg/1 lần nếu trẻ sốt hơn 38 độ C.

– Đặt trẻ nằm nơi thoáng mát, sạch sẽ.

– Chườm nước ấm cho trẻ ở trán, nách, bẹn giúp trẻ hạ sốt nhanh hơn.

– Nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu để được điều trị sớm phòng tránh cơn co giật tái phát và tìm nguyên nhân gây bệnh.

Những điều không nên làm khi trẻ bị sốt dẫn đến co giật

TS Hằng cũng nhấn mạnh, khi trẻ bị sốt, cha mẹ không nên có những sai lầm sau:

– Không nên cho trẻ ăn hay uống bất cứ thứ gì kể cả thuốc hạ sốt vì khi đó trẻ mất ý thức không thể nuốt được, rất dễ sặc.

– Không nên cho tay vào miệng trẻ để tránh biến chứng cắn vào lưỡi của trẻ vì lưỡi của trẻ to và ngắn hay bị đẩy tụt ra sau nên ít khi trẻ bị cắn vào lưỡi như người lớn. Đưa tay vào miệng trẻ còn gây ra hậu quả không tốt như chảy máu tay, tổn thương niêm mạc miệng, không đảm bảo vệ sinh…

Khi trẻ bị sốt có các dấu hiệu nguy hiểm, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám hoặc gọi ngay cho bác sĩ để được tư vấn. Ảnh minh họa Istockphoto

– Không nên ôm hay giữ chặt tay, chân trẻ trong khi co giật vì làm thế có thể gây gãy xương, chấn thương dây chằng, trật khớp.