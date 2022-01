"Săn lùng" đặc sản vùng miền về ăn Tết, "thượng đế" cần lưu ý những gì?

Để cung ứng cho thị trường dịp Tết, thời điểm này, nhiều cơ sở đã tất bật tăng ca, các cửa hàng kinh doanh đặc sản Tết cũng tăng lượng hàng nhập vào.

Từ tôm khô Cà Mau, mắm An Giang, lạp xưởng Sóc Trăng đến hạt điều rang muối Bình Phước, khô trâu gác bếp Tây Bắc,… loại nào cũng có bán từ offline đến online.

Đặc sản vùng miền hút khách dịp Tết.

Thêm vào đó, thay vì những năm trước người dân có xu hướng chọn giỏ quà Tết hàng ngoại thì năm nay nhiều người chọn giỏ quà gồm nhiều đặc sản vùng miền, bởi có giá “nới hơn”, đảm bảo chất lượng và an tâm về nguồn gốc xuất xứ.

Chị Phương- cơ sở sản xuất cá khô- tôm khô- cá sấy Thái Phong (Ba Tri- Bến Tre), cho hay: “Cận Tết tôi cũng tham gia một số hội chợ để quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng.

Khách hàng được dùng thử, vừa ý, vừa miệng thì mua. Tết nên cơ sở tút lại mẫu mã, bao bì, có đầy đủ thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng, thành phần nguyên liệu, để khách hàng yên tâm”.

Kinh doanh gần 200 đặc sản miền Tây, anh Trương Hòa Hội- chủ cửa hàng đặc sản Miền Tây quê tôi Hòa Hội (TP Cần Thơ), cho hay: Các mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng đều gắn với câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên 13 tỉnh miền Tây. Sản phẩm có sự đầu tư chất lượng, mẫu mã đa dạng. Cận Tết nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, đặc sản Tết cũng tăng hơn.

Theo đó, các mặt hàng được ưa chuộng nhiều như: gạo ST25, nước mắm, khô, đông trùng hạ thảo,… Các sản phẩm đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để tạo an tâm cho người tiêu dùng.

Để chào hàng thị trường Tết, chị Lê Trúc My- Giám đốc Công ty TNHH My Tỷ Mai (Vĩnh Long), cũng đã cho ra thị trường nhiều dòng sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã mang đậm vị Tết để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Trong đó, công ty cũng thiết kế theo kiểu dáng hộp quà tặng với đa dạng mẫu mã, giá cả để người tiêu dùng chọn làm quà.

Dù sức mua có tăng, song, nhiều chủ cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng cho rằng, tuy thị trường dịp Tết có khởi sắc nhưng sức mua giảm hơn so với mọi năm 30- 40% do người dân thắt chặt chi tiêu hơn.

Một số cơ sở kinh doanh đặc sản vùng miền cho biết, các mặt hàng đặc sản giá cao không phải là do hàng độc khó tìm mà do công vận chuyển, rồi tìm nguồn hàng, chọn lọc hàng phức tạp hơn so với hàng thông thường. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá có nhích hơn so với thời gian trước.

Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều cơ sở, cửa hàng cũng đẩy mạnh kênh bán hàng online. Một số chủ cửa hàng cho hay: Nhu cầu mua hàng online của người tiêu dùng ngày càng tăng bởi tiết kiệm được thời gian, đảm bảo an toàn trong giai đoạn dịch bệnh còn phức tạp, đồng thời lại có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi hơn.

Anh Trương Hòa Hội, cho biết thêm: Hiện nay nhu cầu mua sản phẩm đặc sản qua online chiếm gần 80% số lượng đơn hàng. Do đó, cửa hàng cũng chăm chút quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua Facebook, Zalo, trang thương mại điện tử,…, đồng thời cập nhật sản phẩm mới thường xuyên để khách hàng dễ lựa chọn.

Vừa “chốt đơn” khô trâu Sơn La, tung lò mò An Giang, bánh tráng Trảng Bàng, chị Lê Anh Thư (Phường 4- TP Vĩnh Long), cho hay: “Cận Tết tôi rất thích mua một số món đặc sản lạ để làm phong phú cho bữa cơm gia đình. Giờ lên mạng muốn mua gì cũng có, thanh toán lại dễ dàng hơn”.