Sát hại "tình địch" vì ghen tuông Sát hại "tình địch" vì ghen tuông

Tối 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Bình (TP.Biên Hòa).