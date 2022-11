6 loại trà này giúp giảm cân nhưng nhiều người uống không đạt hiệu quả, vì sao vậy?

Theo Healthifyme, dưới đây là 6 loại trà giúp giảm cân, sống khỏe mỗi ngày

Trà xanh

Ảnh: Unsplash

Một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống 2 tách trà xanh mỗi ngày có tỷ lệ chất béo trong cơ thể thấp hơn so với những người không uống trà xanh thường xuyên.

Trà xanh được coi là loại trà giảm cân hiệu quả nhất. Trà xanh chứa nhiều catechin giúp tăng cường đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất. Tính chất đốt cháy calo của trà xanh là một điều may mắn thay cho những người béo phì và thừa cân.

Trà đen

Ảnh: Unsplash

Là một trong những loại trà mạnh nhất trên thị trường, trà đen có chứa một lượng lớn flavon, là một lựa chọn đồ uống tuyệt vời cho những người đang cố gắng giảm cân.

Một nghiên cứu cho thấy rằng uống trà có hàm lượng flavonoid cao sẽ thúc đẩy chỉ số khối cơ thể thấp hơn so với những người có hàm lượng flavonoid thấp hơn. Do đó, ngâm lá trà đen trong nước sẽ tạo thành một thức uống hoàn hảo để hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, trà đen chứa ít caffeine hơn nhiều so với cà phê đen, vì thế uống trà đen như một mẹo ăn kiêng giảm cân.

Trà trắng

Ảnh: Unsplash

Các catechin trong trà trắng và trà xanh có thể so sánh với nhau nên chúng rất lý tưởng để giảm cân.

Uống chiết xuất trà trắng ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào mỡ mới và thúc đẩy sự phân hủy các tế bào hiện có. Hơn nữa, nó là loại trà ít được chế biến nhất hiện nay, có nghĩa là trà trắng vẫn giữ được các đặc tính đốt cháy chất béo.

Trà ô long là một loại trà truyền thống của Trung Quốc đã được oxy hóa một phần, nhẹ hơn trà đen và đậm hơn trà xanh. Nó có một hương vị trái cây và hương thơm thơm. Trà ô long giúp tăng cường giảm cân bằng cách tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

Một nghiên cứu lâm sàng cho thấy rằng uống trà ô long vào bữa sáng và bữa trưa trong 2 tuần liên tiếp sẽ kích thích sự đốt cháy chất béo sau bữa ăn tăng 20%.

Hơn nữa, trà ô long có chất chống oxy hóa và đặc tính giảm lipid cần thiết cho việc giảm cân.

Trà dâm bụt

Trà dâm bụt cung cấp một số hợp chất thực vật giúp tăng cường loại bỏ chất béo và điều chỉnh các gen chuyển hóa lipid. Trà dâm bụt là một lựa chọn tốt cho những ai không thích uống trà xanh.

Nên uống 3-4 tách trà dâm bụt mỗi ngày, không thêm đường, nửa giờ trước bữa ăn chính. Để kết quả giảm cân tốt hơn nếu kết hợp với tập thể dục và ăn kiêng.

Trà Shan tuyết

Ảnh: Unsplash

Có nguồn gốc từ văn hóa trà Trung Quốc, trà Shan tuyết ức chế cơ thể sản xuất nhiều chất béo hơn. Thời điểm tốt nhất để uống trà Shan tuyết là sau bữa ăn một giờ để có thể đào thải các chất béo khó tiêu, dầu mỡ thừa ra khỏi cơ thể.

Nếu uống trà Shan tuyết không đúng thời điểm, nó sẽ gây tăng cân. Bạn có thể giảm cân đáng kể khi uống trà Shan tuyết mà không thêm các chất phụ gia và chất làm ngọt khác.