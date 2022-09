Theo Healthifyme, dưới đây là 6 lợi ích tuyệt vời của quả khế, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

Ngăn ngừa viêm nhiễm để sống khỏe mỗi ngày

Khế là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Một phần loại quả này có thể cung cấp 57% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Vitamin C làm sạch các độc tố trong cơ thể và chất chống viêm có trong khế giúp chữa các bệnh về da như viêm da.

Khế cũng giúp cơ thể chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường. Tiêu thụ một nguồn vitamin C dồi dào như vậy có thể tăng cường đáng kể khả năng chịu lạnh và giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng.

Hơn nữa, cơ thể cần vitamin C để tạo ra collagen có trong xương, cơ và sụn. Nó cũng giúp hấp thụ một chất dinh dưỡng thiết yếu khác, đó là sắt.

Thiếu vitamin C có thể dẫn đến bệnh còi xương, da xấu, mô chậm lành và mệt mỏi. Kết hợp khế trong chế độ ăn uống sẽ đảm bảo lượng vitamin C luôn ở mức tối ưu.

Tốt cho sức khoẻ tim mạch

Khế khi chín có màu rất đẹp nên thường được trồng gần sân để trang trí nhà ở các ngôi nhà vùng làng quê. Ngày nay, nhiều người dân thành thị cũng săn lùng khế để trồng làm tiểu cảnh. Có thể ăn khế trực tiếp, làm nước ép khế, hoặc các món nộm cùng khế. Ảnh: Nhật Hà

Khế chứa nhiều khoáng chất quan trọng như natri và kali giúp điều chỉnh huyết áp. Cả 2 khoáng chất này sẽ đảm bảo huyết áp không giao động và giữ nhịp tim luôn ổn định.

Khế cũng chứa canxi nữa rất có lợi cho sức khoẻ tim. Lượng canxi lành mạnh trong cơ thể có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ và ngừng tim. Nó đảm bảo lưu thông máu mạnh mẽ và cân bằng chất lỏng trong cơ thể, do đó giảm nguy cơ phát triển các bệnh liên quan tới tim.

Chống lại bệnh tiểu đường và cholesterol cao

100g khế chứa 2,8g chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ trong khế giúp ngăn chặn quá trình giải phóng glucose xảy ra sau khi ăn. Bằng cách này, nó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và mức insulin.

Ăn thực phẩm giàu chất xơ như khế có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường và có ảnh hưởng tích cực với những người đã mắc bệnh tiểu đường. Vì khế rất dễ ăn và giàu chất xơ, nên khế là món ăn vặt lành mạnh, an toàn cho cả người bị tiểu đường và không bị tiểu đường.

Vì khế chứa nhiều chất xơ nên giúp giải quyết tình trạng cholesterol cao dẫn đến dễ mắc bệnh tim. Hơn nữa, 100g khế chỉ chứa 0,3g chất béo, nên cực kỳ thích hợp để duy trì mức cholesterol lành mạnh.

Tiêu hóa và trao đổi chất tốt hơn - là một trong những lợi ích của khế giúp bạn sống khỏe mỗi ngày

Chất xơ dồi dào trong khế giúp cải thiện tiêu hóa. Nó còn giúp điều chỉnh kích thước và độ mềm của phân.

Những người bị táo bón sẽ thấy nhẹ nhõm hơn vì loại trái cây này kích thích tiêu hóa và cải thiện sức khỏe ruột. Sức khỏe đường ruột tốt cũng sẽ cải thiện các triệu chứng khác của tiêu hóa kém như chuột rút và đầy hơi.

Khế cũng là một nguồn giàu Vitamin B, rất cần thiết cho hoạt động và phát triển bình thường của tế bào. Quả khế có chứa 2 loại Vitamin B- riboflavin và folate còn được gọi là axit folic.

Cả hai loại vitamin này đều điều chỉnh sự trao đổi chất và đảm bảo rằng mức độ hormone và enzyme trong cơ thể luôn ở trong giới hạn bình thường.

Tốt cho da và tóc

Sự hiện diện phong phú của chất chống oxy hóa cùng với vitamin B và C trong quả khế giúp chữa lành các tế bào da và tóc, từ đó dẫn đến tóc khoẻ và da sáng. Đặc biệt hơn là các chất chống oxy hóa như axit gallic và quercet có đặc tính chống viêm và kháng histamine rất lớn.

Giúp kiểm soát cân nặng

Khế chứa ít đường nên nó trở thành món ăn vặt lý tưởng để nhâm nhi mà không lo tăng cân. Hàm lượng chất xơ cao cũng làm cho quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, đảm bảo đốt cháy calo nhanh chóng.

Thực phẩm giàu chất xơ cũng giúp no lâu hơn so với thực phẩm ít chất xơ, do đó khiến bạn no lâu.

Chú ý: Người bị bệnh thận không nên ăn khế bởi vì khế chứa caramboxin và axit oxalic. Cả hai chất này đều có hại cho những người bị suy thận, sỏi thận, hoặc những người đang điều trị thận bằng phương pháp lọc máu.