Met Gala từng hội tụ những cái tên đình đám nhất thuộc tầng lớp người nổi tiếng tại Mỹ. Đây là kiểu sự kiện mà Madonna có thể trút bỏ chiếc áo choàng tu sĩ và gây bất ngờ với màn trình diễn "Like a Prayer", trong khi Rihanna đóng vai Giáo hoàng, Katy Perry hóa thân thành một chiếc đèn chùm và phần còn lại của công chúng nhìn vào, có thể coi rằng, đây là sự kiện thời trang cao cấp.



Nhưng năm nay, ngày hội thời trang lớn nhất năm đang đứng trước một câu hỏi lớn, liệu Met Gala có còn là nơi hội tụ của những "ngôi sao"?

Tại sao các ngôi sao hạng A lại "hắt hủi" Met Gala năm nay?

Lauren Sanchez lần đầu tiên tham dự Met Gala cùng với vị hôn phu Jeff Bezos. Ảnh: AFP.

Sự kiện thường niên diễn ra ở New York năm nay bất ngờ gây chú ý bởi sự vắng mặt của các tên tuổi lớn. Taylor Swift đã vắng mặt tại buổi dạ tiệc này năm thứ tám liên tiếp, chắc chắn cô vẫn "kiệt sức" sau khi sáng tác album "Tortured Poets Department" gồm 31 bản nhạc. Ngôi sao nhạc pop Beyoncé cũng vắng mặt lần thứ tám.

Katy Perry cũng vắng mặt, Rihanna được cho là đã báo nghỉ vì bị cúm. Nam diễn viên Timothée Chalamet, gây ấn tượng trong trang phục trắng tại sự kiện năm 2021, được cho là quá bận quay phim để tham dự.

Những ngôi sao khác không đến bao gồm cặp đôi diễn viên Ryan Reynolds và Blake Lively, ca sĩ Justin Bieber và vợ Hailey Baldwin, ca sĩ Billie Eilish và nữ diễn viên Anne Hathaway. Harry Styles vắng mặt năm thứ năm liên tiếp.

Chủ đề của Met Gala năm nay là "Người đẹp ngủ trong rừng: Đánh thức thời trang" và quy định trang phục gói gọn trong cụm từ "khu vườn của thời gian". Nhưng thật không may, thời gian dường như lại là thứ thiếu thốn đối với một vài vị khách nổi tiếng.



Sự kiện thường niên này được tổ chức và chủ trì bởi tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour từ năm 1995. Ảnh: AFP.

Đối với Taylor Swift, các trang báo đưa tin đây đơn giản chỉ là vấn đề về lịch trình. Với việc Eras Tour của cô tiếp tục ở Paris vào ngày 8/5, hiển nhiên cô không thể xuất hiện ở New York ba ngày trước đó. Các nguồn tin khác cho rằng, cô bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Lý do này "hoàn toàn hợp lệ". Nhưng theo Harper's Bazaar, có lẽ, những lý do cô đưa ra để vắng mặt Met Gala từ năm 2016 đến nay cũng hợp lệ tương tự.

Harry Styles cũng ở nước ngoài, trong khi Katy Perry cho biết, cô không tới Met Gala vì "phải làm việc". Blake Lively vắng mặt vì lý do chăm con. Trong khi đó, Bieber "đang đối mặt với một số khó khăn gần đây" và "không cảm thấy là chính mình" để tham dự sự kiện.

Margot Robbie là một trường hợp khác cho thấy việc di chuyển bằng máy bay không phải là lựa chọn khả thi. Nữ diễn viên này được cho là vắng mặt vì đang quay phim ở phía Tây nước Mỹ.

Trong khi một loạt những ngôi sao hạng A này không thể giải quyết những vấn đề lịch trình hay xa cách địa lý, gala của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan lại đón tiếp các thành viên nhà Kardashians, một số “rich kids” (con nhà siêu giàu) khác.

"Met Gala đã trở nên giống như Disneyland. Họ chỉ đang hóa trang, không phải thời trang, không mang chút tinh tế nào", một nguồn tin trong ngành thời trang nhận xét khi được hỏi về lý do tại sao nhiều người hiện đang tránh xa sự kiện này. Người này cũng cho rằng, sự kiện đã thoái hóa thành một chương trình quảng cáo được thổi phồng bởi mạng xã hội.

Nam diễn viên người Anh Eddie Redmayne sánh đôi cùng vợ Hannah Bagshawe. Ảnh: AFP.

Những người khác chỉ ra chi phí "cắt cổ" mà các thương hiệu phải bỏ ra cho dạ tiệc, nhằm gây quỹ cho Viện Trang phục của viện bảo tàng Met: một vé đơn có giá 75.000 đô la, trong khi một bàn tiệc có giá tới 750.000 đô la. Sự phô trương quá mức của bữa tiệc hóa trang khổng lồ này có thể không còn phù hợp với những người nổi tiếng vốn rất quan tâm đến hình ảnh của mình. Sự vắng mặt liên tiếp của một số siêu sao cho thấy bản chất của danh sách khách mời tại sự kiện đã thay đổi trong vài năm qua.

Gần đây, sự kiện này có sự tham gia của một số người có tầm ảnh hưởng (influencer), khiến không ít người cảm thấy đã làm loãng đi cảm giác độc quyền dành cho những người cực kỳ nổi tiếng. Năm 2022, nhiều TikTokker nổi tiếng đã tham dự, nhưng xu hướng này đã bắt đầu từ năm 2015, khi blogger Chiara Ferragni xuất hiện trên thảm đỏ.

Một người trong ngành thời trang thẳng thắn chia sẻ: "Khi tôi đến sở thú, tôi muốn xem voi, sư tử và hổ. Nhưng giờ Met Gala lại đầy những con chồn đất", cô nói.