Diễn viên chính bộ phim "The Flash" Ezra Miller mới đây đã "thoát" cáo buộc về tội trộm cắp. Miller đã đóng vai Barry Allen/The Flash trong một số bộ phim của DCEU, bao gồm: "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Suicide Squad" và "Justice League". Nam diễn viên cũng dự kiến sẽ nhận một bộ phim solo cho phiên bản The Flash, dự kiến phát hành vào năm 2023.

Tài tử "The Flash" phủ nhận cáo buộc ăn trộm rượu

Tuy nhiên, "The Flash" (2023) đã gặp phải những trục trặc lớn trong quá trình sản xuất từ những tranh cãi nổi lên về cuộc sống cá nhân của Miller. Nam diễn viên đã trải qua một loạt rắc rối pháp lý, bao gồm các cáo buộc bóp cổ một phụ nữ, chăn dắt tình dục phụ nữ trẻ và đã phải đối mặt với việc bắt giữ vì sử dụng bạo lực nhiều lần. Trong số các cáo buộc, có bao gồm một tội trộm rượu từ một ngôi nhà ở Vermont. Sau khi Warner Bros. cân nhắc hủy bỏ bộ phim solo "The Flash" của Miller, nam diễn viên đã xin lỗi về hành động của mình và cố gắng hòa giải với Warner Bros. Anh cũng tuyên bố sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ trị liệu tâm lý.

Tài tử "The Flash" phủ nhận cáo buộc ăn trộm rượu. (Ảnh: IT).

Theo Deadline, Miller sẽ không nhận tội trộm cắp rượu. Nam diễn viên sẽ xuất hiện tại tòa, nếu bị kết tội thì anh sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 26 năm tù và hơn 2.000 USD tiền phạt. Miller sẽ phải trở lại tòa án vào một ngày chưa được xác định để tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo về tội trộm cắp rượu.

Bất chấp những thách thức pháp lý này, "The Flash" vẫn giữ nguyên lịch phát hành dự kiến vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, các cuộc chiến pháp lý liên tục của Miller có thể gây ra nhiều thách thức hơn nữa cho quá trình sản xuất. Mặc dù Miller đã xin lỗi về hành động của mình nhưng chưa đủ để "cứu" bộ phim. Anh không nhận tội nhưng nếu Miller bị tòa án kết tội thì đó có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên này.

Nếu Warner Bros. tiếp tục phát hành "The Flash" có thể phải đối mặt với sự tẩy chay từ phía công chúng. Bởi vì Ezra Miller nhận rất nhiều cáo buộc vào thời điểm này và không ít người hâm mộ Vũ trụ điện ảnh mở rộng DC yêu cầu nhà sản xuất thay thế diễn viên này. Ví dụ, diễn viên Elliot Page đã được coi là một lựa chọn tiềm năng để vào vai chính trong "The Flash". Warner Bros. có thể sẽ phụ thuộc vào phán quyết của tòa án để quyết định tương lai của bộ phim.