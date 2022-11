Tận mắt xem trồng chè sạch, làm trà ngon, pha một ấm thơm cả nhà ở một HTX của Thái Nguyên

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Vũ Thành Thơm – Giám đốc HTX chè sạch Đạt Phát, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Gia đình anh có truyền thống làm chè từ lâu đời. Bản thân anh cũng sinh ra và lớn lên ở vùng đất chè nên anh đã có tuổi thơ gắn bó với cây chè. Lúc còn bé, anh được cùng ông bà, bố mẹ đi hái chè và tham gia vào việc sao, sấy chè nên đã được học hỏi và có nhiều kinh nghiệm trong việc làm chè. Do đó, khi lớn lên anh đã quyết định gắn bó với cái nghiệp mà ông cha để lại.

Anh Vũ Thành Thơm - Giám đốc HTX chè sạch Đạt Phát chia sẻ về quá trình thành lập HTX (Clip: Hà Thanh)

Tuy nhiên, theo anh Thơm, trước đây bà con trong vùng chủ yếu sản xuất chè theo cách truyền thống, chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, không tập trung nên sản lượng và giá trị từ cây chè mang lại không cao. Nắm bắt được điều đó, anh đã quyết định hợp tác với các hộ dân trong vùng thành lập HTX sản xuất chè VietGAP để nâng cao sản lượng, chất lượng cũng như giá trị sản phẩm từ chè.



Năm 2020, anh Thơm quyết định thành lập HTX chè sạch Đạt Phát với mong muốn đưa ra thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè (Ảnh: Hà Thanh)

Năm 2020, anh Thơm thành lập HTX chè sạch Đạt Phát với tất cả 7 thành viên. Đến nay, HTX còn liên kết với tổ hợp tác sản xuất chè với tổng số 30 hộ thành viên để đảm bảo sản lượng cho việc sản xuất và chế biến.

Anh Thơm cho biết: Ban đầu khi mới thành lập, HTX cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn phải kể đến là thời điểm thành lập HTX đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diến biến phức tạp nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của HTX. Hàng hoá tiêu thụ khó khăn nên sản lượng bán ra thị trường ít.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn thì HTX cũng có những thuận lợi nhất định. Đó là lực lượng lao động chủ yếu là người địa phương nên dễ dàng huy động, khi có việc cần các hộ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, người nọ hỗ trợ người kia trong việc sản xuất chè.

Trước khi thành lập HTX, anh Thơm cũng có đi học hỏi kinh nghiệm sản xuất chè từ bạn bè và những người khác rồi về truyền đạt lại cho bà con và các xã viên áp dụng theo. Trong đó, tiêu chí được anh đặt lên hàng đầu đó là sản phẩm phải an toàn, sạch sẽ, hướng tới đưa ra thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện, HTX chè sạch Đạt Phát có tất cả 15ha chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, với sản lượng chè búp tươi mỗi năm đạt khoảng 175 tấn, tương đương khoảng 35 tấn chè khô.

Vùng chè được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX chè sạch Đạt Phát (Ảnh: Hà Thanh)

Ngoài ra, HTX đang trồng thí điểm khoảng 5ha chè theo hướng hữu cơ. Giống chè được HTX lựa chọn trồng chủ yếu là giống chè lai, chè thơm, chè Thuý Ngọc và chè Phúc Thọ.

Hiện nay, HTX có khoảng gần 10 sản phẩm về chè như chè tôm nõn, chè móc câu với nhiều mức giá khác nhau từ bình dân đến cao cấp, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Trong đó các sản phẩm khi xuất bán ra thị trường đều có đầy đủ nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ với mẫu mã và bao bì đẹp mắt.

Hiện HTX có khoảng gần 10 sản phẩm về chè các loại (Ảnh: Hà Thanh)

Năm nay, HTX đã lựa chọn sản phẩm chè sạch Đạt Phát tôm nõn để tham dự thi sản phẩm OCOP. Đây cũng sẽ là cơ hội để giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến đông đảo khách hàng gần xa biết đến sản phẩm của HTX, đồng thời góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm trong tương lai.

Để sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, định hướng của HTX trong thời gian tới là sẽ quảng bá sản phẩm trên nhiều kênh thông tin truyền thông, mạng xã hội để tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Đồng thời đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới lạ để thu hút khách hàng, điển hình như phát triển vùng nguyên liệu 1ha trồng hoa sói để ướp hương tạo hương thơm hấp dẫn cho chè.

Ông Ma Tiến Cốp – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phú Lương cho biết: HTX chè sạch Đạt Phát là một đơn vị còn non trẻ mới được thành lập từ năm 2020. Nhưng với sự năng động của mình, giám đốc HTX đã mạnh dạn kết nối các hộ dân với nhau thành lập HTX để tập trung sản xuất và chế biến chè. HTX đã có sự đầu tư bài bản về nhiều mặt đặc biệt là liên kết với các hộ dân và thành viên HTX tạo vùng nguyên liệu tập trung để việc sản xuất chè theo quy trình VietGAP và theo hướng hữu cơ trên cơ sở quy trình sản xuất của HTX đưa ra và có sự giám sát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, HTX cũng đầu tư máy móc hiện đại để chế biến sâu các sản phẩm từ chè, đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, HTX còn quan tâm đến việc đầu tư mẫu mã, bao bì sản phẩm đẹp mắt, có tem nhãn truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để đăng ký sản phẩm OCOP trong năm 2022.

Các sản phẩm chè của HTX được đầu tư mẫu mã, bao bì bắt mắt (Ảnh: Hà Thanh)

Việc thành lập HTX không chỉ giải quyết công ăn việc làm cho các thành viên mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Định hướng của HTX trong thời gian tới là sẽ xây dựng một điểm trưng bày sản phẩm ngay tại trụ sở của HTX để giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến.

Điêm trưng bày các sản phẩm của HTX chè sạch Đạt Phát và không gian thưởng trà của du khách khi đến với HTX (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Cốp đánh giá: Đây là một trong những HTX có bước đi vững chắc tại địa phương, do đó Phòng nông nghiệp huyện Phú Lương luôn luôn tạo mọi điều kiện, mọi nguồn lực để hỗ trợ HTX như lắp đặt hệ thống biển giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho HTX tham gia các hội chợ triển lãm và xúc tiến thương mại để HTX có cơ hội giới thiệu và quảng bá sản phẩm nhằm tạo đầu ra ổn định cho các thành viên yên tâm sản xuất.