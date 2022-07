Techcombank được The Asian Banker vinh danh giải thưởng lớn năm 2022

Hà Nội, ngày 28/7/2022 - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa xuất sắc được The Asian Banker - tổ chức xếp hạng tài chính hàng đầu châu Á, vinh danh giải thưởng "Ngân hàng cung cấp giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) tốt nhất Việt Nam" - Best Supply Chain Finance in Vietnam.

Đây là lần đầu tiên tổ chức này trao giải thưởng về SCF cho một ngân hàng nội địa tại Việt Nam – dựa trên những đột phá vượt bậc của Techcombank trong việc số hóa hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt. Nhờ những cải tiến hướng tới khách hàng, trong năm 2021, số lượng doanh nghiệp được tài trợ chuỗi cung ứng của Techcombank đã tăng trưởng 195%, và tiếp tục tăng lên gấp đôi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022.

Với vị thế dẫn đầu công nghệ và dẫn dắt số hóa ngành tài chính, giải pháp chuyển đổi đầu cuối (end-to-end) cho dịch vụ SCF của Techcombank đã được hội đồng xét giải của The Asian Banker đánh giá là bước đi đột phá nhằm tháo "nút thắt", từ đó giải phóng nguồn vốn lưu động cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Phan Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ: "Để hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài trong hành trình kinh doanh, Techcombank cho rằng chuyển đổi số là con đường đồng hành bền vững và hiệu quả nhất. Vì vậy, chiến lược 2021-2025, Techcombank tập trung đầu tư mạnh mẽ cho ba trụ cột Số hóa - Dữ liệu - Nhân tài để hiện thực hóa tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống". Sự vinh danh cho những đột phá về giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng nhận được từ tổ chức The Asian Banker cho thấy đây là một hướng đi phù hợp dựa theo góc nhìn của các chuyên gia quốc tế. Chúng tôi hướng tới một dịch vụ tài chính tiêu chuẩn hàng đầu khu vực giúp các doanh nghiệp Việt có điểm tựa vững chắc trong hành trình vượt trội hơn mỗi ngày". Quy trình cấp hạn mức và giải ngân truyền thống bằng giấy tờ đã được Techcombank từng bước chuyển đổi sang hành trình số hóa thành công, giúp các doanh nghiệp có thể tự thực hiện giao dịch, theo dõi quá trình phê duyệt và được thanh toán trực tuyến. Điều này giúp rút ngắn khâu quay vòng vốn lưu động, tăng hiệu quả sử dụng vốn, mang lại sự tiện dụng tối đa cho doanh nghiệp. Cùng với đó, Techcombank còn tạo được dấu ấn mạnh mẽ về cách tiếp cận và chuyển đổi các doanh nghiệp khi đưa họ vào chuỗi tài trợ. Với khả năng xây dựng giải pháp "may đo" cho nhiều đơn vị đầu ngành trong các chuỗi cung ứng, nhà cung cấp thuộc hệ thống những doanh nghiệp này dễ dàng được phê duyệt tham gia vào hệ thống tài trợ chuỗi cung ứng của Techcombank, từ đó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với chi phí hợp lý hơn so với chi phí vay thông thường. Đây được coi là một giải pháp đặc biệt giá trị cho doanh nghiệp Việt trong bối cảnh nguồn vốn lưu động đang ở trạng thái cạn kiệt, dễ đứt gãy giai đoạn hậu Covid-19. Ngay khi hoàn tất quá trình tham gia vào tài trợ chuỗi cung ứng, doanh nghiệp được tiếp cận một hệ sinh thái dịch vụ tài chính số hóa toàn diện của ngân hàng bao gồm thanh toán, thu hộ hay mua bán ngoại hối trực tuyến giúp họ được hỗ trợ toàn diện trong một chu trình khép kín bám sát mô hình kinh doanh. Đây là giải thưởng thứ hai do The Asian Banker trao cho Techcombank trong năm 2022, cùng với hạng mục "Ngân hàng cung cấp giải pháp thanh toán xuất sắc nhất cho doanh nghiệp". Cũng trong năm nay, Techcombank đồng thời xuất sắc được xác nhận là Nhà tạo lập thị trường Giao dịch ngoại hối khớp lệnh đứng đầu Việt Nam do tổ chức Refinitiv công bố, khẳng định sự toàn diện trong chất lượng dịch vụ trên tất cả các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp. Thông tin về Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB VN. Ngân hàng được thành lập năm 1993 khi Việt Nam vừa mới trải qua công cuộc Đổi Mới, chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những ngân hàng hàng đầu ở châu Á. Techcombank áp dụng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm trong việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 12,2 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua mạng lưới rộng khắp với hơn 300 điểm giao dịch trên toàn quốc cũng như dịch vụ ngân hàng số và ngân hàng di động dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Techcombank được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất trong số các ngân hàng ở Việt Nam với xếp Ba3, triển vọng Tích cực và là ngân hàng duy nhất chỉ bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ Moody’s. S&P xếp hạng Techcombank ở mức BB-, triển vọng Ổn định. Thông tin về The Asian Banker Được thành lập năm 1996, The Asian Banker là tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của Châu Á. Mỗi năm The Asian Banker sẽ công bố bảng xếp hạng các tổ chức tài chính trong khu vực theo những tiêu chí chuyên biệt của ngành tài chính. Bảng xếp hạng của Asian Banker là giải thưởng được kiểm toán nghiêm ngặt, uy tín và minh bạch nhất dành cho lĩnh vực ngân hàng tại khắp các nước châu Á. The Asian Banker cũng là đơn vị uy tín nhất trong khu vực, chuyên cung cấp thông tin kinh doanh chiến lược cho cộng đồng dịch vụ tài chính. 