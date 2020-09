Thái Bình: Nuôi cá đặc sản, trồng chuối tây lai nông dân nhanh khấm khá

Với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội, trên địa bàn huyện Tiền Hải đã xuất hiện nhiều chủ trang trại, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.

Mô hình nuôi cá vược, cá song của nông dân Mai Văn Khởi (ở thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải) là 1 trong những điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Với diện tích 1,1 mẫu vùng chuyển đổi cấy lúa kém hiệu quả, ông Khởi chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Được tổ chức Hội ND giúp đỡ kịp thời về vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, tập huấn KHKT, ông Khởi mở rộng diện tích chia thành 4 ao nuôi, trong đó 3 ao nuôi cá vược, 1 ao nuôi cá song. Mô hình nuôi cá vược, cá song của ông Khởi đã cho hiệu quả kinh tế cao thu về hàng trăm triệu đồng/năm.

Nhiều hộ nông dân xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) được vay vốn đầu tư nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi cá vược đặc sản mang lại thu nhập tốt. Ảnh: Thu Hà

Ông Trần Nhật Dân ở thôn Nho Lâm, xã Đông Lâm cũng có thu nhập ổn định hơn 150 triệu đồng mỗi năm. Ông Dân cho biết: Với 1,5 mẫu ruộng chuyển đổi, tôi đầu tư đào 5 sào ao và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi hơn 700 vịt đẻ, vịt thịt theo mô hình khép kín, chất thải chăn nuôi được xử lý bằng chế phẩm vi sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Mỗi năm gia đình xuất bán hơn 15 vạn trứng vịt và lượng lớn vịt thịt, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đạt hơn 150 triệu đồng/năm.

Các cấp Hội ND huyện Tiền Hải còn vận động, hỗ trợ hội viên liên kết với nhau cùng phát triển cây, con vật nuôi theo vùng. Điển hình như, Hội ND xã Đông Trà đã vận động hơn 20 hội viên chuyển đổi gần 7ha sang trồng chuối tây lai Thái Lan hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần so với cấy lúa.

Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Hội ND huyện Tiền Hải cho biết: Các cấp Hội luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập là công tác trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã tăng cường liên kết với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ về KHKT, nguồn vốn… tạo điều kiện cho hội viên tham gia các phong trào thi đua.

Trong 5 năm qua, Hội đã hướng dẫn thành lập 9 mô hình tổ hợp tác, 1 HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi liên kết. Ngoài ra, Hội ND huyện Tiền Hải cũng đã tín chấp với các ngân hàng gần 400 tỷ đồng để hội viên có điều kiện phát triển sản xuất.

Hội viên nông dân các chi hội cơ sở còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên Hội ND huyện Tiền Hải đã đóng góp trên 157.000 ngày công lao động, hiến 2.077.393m2 đất nông nghiệp, thổ cư; xây dựng 906 công trình, ủng hộ kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn đạt trên 300 tỷ đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới các cấp.

5 năm qua, các cấp Hội ND huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân.