Xóm Náng (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) hiện có 232 hộ dân, trong đó có tới 70% số hộ tham gia trồng rau với diện tích khoảng 60ha. Bên cạnh đó, những hộ không chuyên về làm rau vẫn trồng xen canh để có thêm thu nhập. Rau ở đây được trồng theo quy trình VietGAP nên an toàn khi đưa ra thị trường.

Xóm Náng (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cung cấp hàng trăm tấn rau ra thị trường mỗi năm. Ảnh: Hà Thanh

Theo chị Nguyễn Thị Hiệp – Giám đốc HTX Bình Minh, nghề trồng rau đã có từ lâu đời ở xã Nhã Lộng, trong đó tập trung chủ yếu ở xóm Náng, một phần ở xóm Đô và xóm Nón. Trải qua nhiều năm, bà con nơi đây vẫn giữ gìn và phát huy nghề truyền thống này cho đến ngày nay.

Trung bình mỗi năm, sản lượng rau bán ra thị trường của bà con trong vùng lên tới vài trăm tấn các loại, chủ yếu là các loại rau, củ, quả như: Bắp cải, su hào, cà rốt, khoai tây, cà chua, rau cải, xà lách, rau thơm…

Chị Nguyễn Thị Hiệp cùng thành viên HTX Bình Minh cùng thành viên HTX thu hoạch rau để chuẩn bị bán Tết. Ảnh: Hà Thanh

Từ đầu năm 2023 đến nay, giá rau có xu hướng tăng hơn so với năm trước, đồng thời sản lượng cũng tăng lên do thời tiết thuận lợi, ít mưa hơn mọi năm. Đặc biệt dịp giáp Tết Nguyên đán năm nay, giá các loại rau như rau cải, bắp cải, các loại rau ăn lá như mồng tơi, rau muống lại tăng cao hơn.

Cụ thể, cùng thời điểm những năm trước, rau cải chỉ có giá từ 8.000 – 10.000 đồng/kg, nhưng năm nay lên tới 12.000 – 18.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá rau tăng dịp giáp Tết Nguyên đán được cho là do thời tiết đợt vừa rồi mưa rét kéo dài, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và chất lượng của rau màu.



Một số loại rau ăn lá như rau cải luôn có giá bán cao và ổn định nhất. Ảnh: Hà Thanh

Ông Nguyễn Hữu Thành – Trưởng xóm Náng, xã Nhã Lộng cho biết, gia đình ông đã trồng rau gần 40 năm nay. Trồng rau cho thu nhập kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa, vì vậy bà con trong vùng đã chuyển đổi, cải tạo nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau để nâng cao thu nhập cho gia đình.

Năm nay, gia đình ông Thành có thu nhập cao hơn nhờ rau đạt sản lượng cao và giá cả tăng. Từ đầu tháng 1 đến nay, gia đình ông bán ra thị trường khoảng gần 1 tấn rau các loại mang về doanh thu hơn 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Thành kiểm tra chất lượng rau trước khi xuất bán ra thị trường. Ảnh: Hà Thanh

Gia đình bà Nguyễn Thị Ngợi (xóm Náng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) năm nay trồng 5 sào rau các loại. Theo bà Ngợi, gia đình bà trồng rau quanh năm, mùa nào rau nấy. Năm nay giá rau cải luôn giữ ở mức trung bình khoảng 15.000 đồng/kg. Dịp gần Tết Nguyên đán này, giá rau cũng tăng đáng kể so với trong năm.

Bà Nguyễn Thị Ngợi hái rau để mang ra chợ đầu mối bán cho thương lái. Ảnh: Hà Thanh



So với các năm trước, năm nay rau của bà con trong vùng bán ra thị trường với sản lượng lớn, giá cả tăng và ổn định hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của bà con ở xóm Náng cũng được nâng lên.

Đặc biệt dịp giáp Tết Nguyên đán, sản lượng rau bán ra càng lớn, nên những người trồng rau như ông Thành, chị Hiệp, bà Ngợi luôn phải tất bật ngoài ruộng hái rau, chờ thương lái đến lấy hoặc mang đi các chợ đầu mối tiêu thụ.

Anh Trung, xóm Náng, xã Nhã Lộng đang xới đất để chuẩn bị trồng lứa rau mới. Ảnh: Hà Thanh

Theo khảo sát tại các chợ đầu mối như: Chợ Thái, chợ Túc Duyên, chợ Đồng Quang… và một số siêu thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giá rau tăng khá mạnh, nhất là các loại rau ăn lá. Cụ thể, rau cải ngọt, cải chíp có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/kg, hành lá có giá 40.000 đồng/kg, rau muống có giá 6.000 đồng/mớ, rau thơm các loại 30.000 đồng/kg…

Chị Liễu Thị Thu Nga, nhân viên tại siêu thị Minh Vân cho biết: "Dịp Tết năm nay sản lượng rau nhập vào và bán ra của siêu thị ít hơn so với mọi năm, có thể là do tình hình kinh tế khó khăn nên lượng người mua cũng giảm, tuy nhiên giá rau năm nay lại có xu hướng tăng hơn so với năm trước".