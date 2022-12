Thêm 2 Trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ: Vi phạm những gì?

Do có một số vi phạm trong hoạt động đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 99-03D (Bắc Ninh) và 50-19D (TP. HCM) trong thời hạn 3 tháng.

Cả 2 đơn vị đăng kiểm trên đã vi phạm quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị đăng kiểm phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét quyết định.

Trung tâm đăng kiểm 50-19D

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng yêu cầu Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 99-03D và 50-19D tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.

Trước đó, tối 30/12, Công an TP.Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc cùng 3 đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-19D, nằm ở đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo.

Trong đó, ông Trần Bửu Tùng (SN 1958 quê Kiên Giang) - là Giám đốc TTĐK 50-19D bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Huỳnh Phong (Phó Giám đốc trung tâm) và ba đăng kiểm viên của trung tâm này là Nguyễn Quỳnh Tuân, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Hiếu. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn khởi tố Nguyễn Tấn Thành về tội "Đưa hối lộ".

Việc hàng loạt Trung tâm Đăng kiểm vi phạm pháp luật khiến cho nhiều lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Đăng kiểm bị khởi tố và bị bắt đã làm cho xảy ra tình trạng xe đến kiểm định bị ùn ứ, xếp hàng dài tại các trung tâm đăng kiểm, gây khó khăn.

Để đảm bảo hoạt động đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố; các đơn vị kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc; Phòng Kiểm định xe cơ giới tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong dịp lễ, Tết năm 2023.

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, vẫn tồn tại tình trạng xe đến kiểm định bị ùn ứ, xếp hàng dài tại các trung tâm đăng kiểm, gây khó khăn, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp khi đưa phương tiện đến kiểm định.

Để tiếp tục khắc phục những vấn đề trên và phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân, doanh nghiệp trong dịp lễ, Tết năm 2023; thực hiện các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục triển khai đúng các quy định về công tác kiểm định; nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tính sáng tạo, tìm ra các giải pháp hiệu quả để giảm ùn tắc, khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị đăng kiểm căn cứ vào nhu cầu kiểm định phương tiện tại địa bàn, bố trí đầy đủ nhân lực để làm thêm giờ, tăng ca kể cả các ngày nghỉ lễ, Tết để thực hiện công việc phục vụ khách hàng. Cùng với việc đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chế độ chính sách cho đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ theo quy định của pháp luật lao động khi tổ chức làm thêm giờ.

"Cục Đăng kiểm sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện kiểm định," ông An khẳng định.