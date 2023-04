Thêm một quốc gia cấm ứng dụng TikTok Thêm một quốc gia cấm ứng dụng TikTok

Úc sẽ cấm nền tảng truyền thông xã hội TikTok khỏi các thiết bị làm việc của nhân viên chính phủ, cùng với Hoa Kỳ, Canada, New Zealand và một nhóm các quốc gia châu Âu trong việc hạn chế ứng dụng gây tranh cãi do Trung Quốc sở hữu về các vấn đề an ninh quốc gia và quyền riêng tư dữ liệu.

Theo đó, Úc sẽ công bố lệnh cấm TikTok trên điện thoại quan chức của chính phủ trong tuần này, sau khi các quốc gia khác cấm ứng dụng video do Trung Quốc sở hữu vì lo ngại về an ninh, các tờ báo Úc đưa tin đồng loạt vào hôm 3 tháng 4. Thủ tướng Anthony Albanese đã đồng ý với lệnh cấm sử dụng TikTok trên toàn chính phủ, sau khi Bộ Nội vụ Úc hoàn thành đánh giá, tờ The Australian đưa tin. Điều này đồng nghĩa TikTok sẽ không được phép sử dụng trên bất kỳ điện thoại hoặc máy tính nào được sử dụng bởi các chính trị gia và công chức Chính phủ Úc. Chính phủ liên bang Úc dự kiến sẽ áp đặt lệnh cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ, sau những lo ngại về tính bảo mật của ứng dụng bị xâm phạm và nền tảng này có thể bị Trung Quốc sử dụng cho sự can thiệp ở nước ngoài. Ảnh: @AFP. Mặt khác, động thái mới của chính phủ Úc nhằm cấm ứng dụng do Trung Quốc sở hữu trên các thiết bị của chính phủ được đưa ra sau hơn ba năm thù địch gay gắt giữa hai quốc gia này. Căng thẳng bùng phát vào năm 2020 trong đại dịch Covid khi chính phủ Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19, bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ trước những lời kêu gọi này, và trừng phạt Úc khoảng 20 tỷ đô la trong các lệnh cấm thương mại và thuế quan tùy tiện đối với các mặt hàng xuất khẩu chính như than, thịt bò, bông, rượu vang, lúa mạch, gỗ và tôm hùm. Phía Hoa Kỳ cũng đang xem xét lệnh cấm chung đối với ứng dụng này, nghĩa là công dân bình thường cũng sẽ không được phép sử dụng TikTok trên điện thoại của họ. Tuy nhiên, lệnh cấm như vậy chưa được xem xét ở Úc và người dùng Úc vẫn sẽ được phép sử dụng TikTok trên điện thoại của họ. Mặt khác, Bộ Nội vụ Úc đang điều tra các yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước đối với các nền tảng truyền thông xã hội, được gọi là nội địa hóa dữ liệu. Báo cáo của tờ AFR chỉ ra rằng yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng cục bộ ở Úc sẽ không giải quyết được các mối lo ngại về an ninh quốc gia xung quanh TikTok, nhưng đó là một trong một số tùy chọn đang được xem xét. Lệnh cấm sẽ áp dụng cho điện thoại di động và các thiết bị khác do chính phủ cấp cho các chính trị gia và công chức Chính phủ Úc. Ảnh: @AFP. Còn Báo The Age đưa tin, bang Victoria, Úc cũng sẽ cấm ứng dụng video ngắn trên điện thoại của chính phủ, trích lời một quan chức chính quyền bang cho biết Victoria sẽ tuân theo hướng dẫn của chính phủ liên bang. Gần đây, Hoa Kỳ, Anh, New Zealand, Canada, Bỉ và Ủy ban Châu Âu đã cấm ứng dụng này khỏi các thiết bị quan chức chính phủ, vì lo ngại về bảo mật. TikTok đã bị giám sát ngày càng nhiều do lo ngại rằng dữ liệu người dùng từ ứng dụng thuộc sở hữu của công ty ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh có thể lọt vào tay chính phủ Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích an ninh của phương Tây. Tổng giám đốc Tiktok Australia, Lee Hunter được The Age trích dẫn nói rằng, công ty rất thất vọng khi biết về lệnh cấm thông qua các phương tiện truyền thông "mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đề nghị tham gia với chính phủ một cách xây dựng về chính sách này". “Chúng tôi muốn gặp chính phủ. Chúng tôi đã yêu cầu điều này trong nhiều tuần để nói lên sự thật về cách chúng tôi giữ an toàn cho người Úc”, Lee Hunter nói. “Chúng tôi nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy TikTok là một rủi ro bảo mật đối với người Úc theo bất kỳ cách nào, và không nên được đối xử khác biệt với các nền tảng truyền thông xã hội khác”, ông Lee Hunter nói thêm. ByteDance, công ty sở hữu TikTok, đã phủ nhận ứng dụng của họ có thể được sử dụng để theo dõi mọi người. TikTok cho biết trong một tuyên bố: “Nếu được xác nhận, chúng tôi vô cùng thất vọng trước quyết định này, theo quan điểm của chúng tôi, là do chính trị thúc đẩy chứ không phải sự thật”. Những lo ngại về TikTok liên quan đến khả năng chính phủ Trung Quốc thu thập và truy cập dữ liệu theo luật quốc gia có thể buộc các công ty phải cung cấp thông tin. Ảnh: @AFP. Trong những tháng gần đây, một số quốc gia đã chuyển sang chặn ứng dụng, sau những tiết lộ rằng nhân viên của TikTok có trụ sở tại Hoa Kỳ và Trung Quốc đã sử dụng ứng dụng này để theo dõi các nhà báo Mỹ đang viết những câu chuyện chỉ trích ứng dụng. Thậm chí, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã yêu cầu công ty mẹ của TikTok là ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng này, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm toàn quốc có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Nhưng TikTok nói với Tạp chí Forbes rằng việc buộc ByteDance thoái vốn “không giải quyết được vấn đề”, đồng thời nói thêm rằng “việc thay đổi quyền sở hữu sẽ không áp đặt bất kỳ hạn chế mới nào đối với luồng dữ liệu hoặc quyền truy cập”. Để chống lại những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu, TikTok cho biết họ sẽ kích hoạt một chính sách mới — được gọi là “ Project Clover ” ở Châu Âu và “ Project Texas ” ở Hoa Kỳ - yêu cầu công ty lưu trữ dữ liệu người dùng cục bộ và cấm dữ liệu rời khỏi Châu Âu và Mỹ tương ứng. Chia sẻ