Thứ rau rừng đặc sản này xuống phố giá bán đắt đỏ, sau Tết dân phố vẫn đổ xô mua

Loại măng đắng đặc sản này được gọi là măng đắng Ngàn Me, bởi chúng được bà con lấy từ rừng Ngàn Me của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Mỗi độ xuân về, khi những cơn mưa xuân đổ xuống cũng chính là lúc măng đắng Ngàn Me vào mùa.

Măng đắng Ngàn Me được bày bán la liệt tại chợ đầu mối nông sản Cầu Mây, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hà Thanh)

Măng đắng Ngàn Me giòn, có vị đắng nhưng lại không he, càng ăn càng thấy ngọt dịu, đậm đà.

Thứ măng đặc sản của núi rừng của Thái Nguyên này thường được chế biến thành các món ăn thơm ngon như luộc, xào tỏi hay làm măng ớt...

Đặc biệt vào những ngày tết, măng đắng Ngàn Me này là món ăn chống ngán vô cùng hấp dẫn.

Măng đắng Ngàn Me đầu mùa bao giờ cũng ngon hơn cuối mùa vì lúc này măng giòn và ngọt hơn. Do đó, bà con chủ yếu hái măng và ăn măng vào mùa xuân, thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán.

Vào những ngày năm mới Nhâm Dần này, măng đắng Ngàn Me được bày bán nhiều dọc các tuyến đường, chợ đầu mối các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình...

Ghi nhận của PV Dân Việt vào chiều mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại chợ đầu mối nông sản Cầu Mây, măng đắng Ngàn Me được bán với giá khá đắt đỏ.

Mặc dù măng đắng Ngàn Me được bán với giá cao, nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua (Ảnh: Hà Thanh)

Theo một số thương lái, năm nay do thời tiết ít mưa nên măng rừng Ngàn Me tương đối hiếm và giá cả cao hơn so với những năm trước.

Những ngày đầu mùa, có thời điểm măng đắng Ngàn Me được bán với giá 110.000 đồng/kg, còn măng rừng Bắc Kạn được bán với giá 70.000 đồng/kg.



Mặc dù giá măng đắng Ngàn Me cao, nhưng người dân vẫn tìm mua măng vì đây là món ăn được nhiều người yêu thích.

Chị Nguyễn Thị Hoà, một người bán măng tại chợ Cầu Mây cho hay: "Từ sáng đến giờ, tôi bán cả tạ măng rừng, nhưng chủ yếu là măng Bắc Kạn, măng đắng Ngàn Me giờ mới nhú chồi non nên rất hiếm, giá lại cao...".

"Mấy hôm nay còn giảm đôi chút xuống còn 90.000 đồng/kg, chứ mấy hôm trước có khi tôi bán 100.000 – 110.000 đồng/kg", chị Hoa phân trần.

Do ít mưa nên năm nay măng đắng Ngàn Me tương đối hiếm. (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Dương Thị Hồng, một khách mua măng cho biết: "Gia đình tôi ai cũng thích món măng đắng Ngàn Me này. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa măng là hầu như bữa cơm nào của nhà tôi cũng đều phải có món măng trên mâm cơm. Măng này khi ăn có vị đắng nhưng ăn mãi không ngán, có thể ăn hằng ngày được".

Cũng theo chị Hồng, giá măng đắng Ngàn Me năm nay cao hơn hẳn. Những năm trước, giá măng đắng Ngàn Me chỉ dao động từ 50.000 – 70.000 đồng/kg.

Còn năm nay, giá măng đắng Ngàn Me luôn dao động từ 75.000 – 90.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm giá măng lên trên 100.000 đồng/kg.

Dù giá khá đắt đỏ, nhưng vẫn nhiều người tìm mua măng đắng Ngàn Me. (Ảnh: Hà Thanh)

Trời dần về tối, nhưng nhiều bà con vẫn bận rộn mang những sọt măng, bao măng đắng Ngàn Me vừa từ rừng về ra chợ, "đổ" buôn cho thương lái. Tiếng người bán chào hàng, người mua hỏi giá cứ xôn xao, rì rào khắp cả một khu chợ.