Thu tiền cấp CCCD với người dưới 14 tuổi

Ngày 3/2, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Lê Hoàng Anh (nguyên cán bộ cảnh sát huyện Châu Thành) cho biết: Ông đã gửi đơn tố cáo Công an tỉnh Long An, Thanh tra Công an tỉnh Long An, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy tỉnh Long An về việc Công an huyện Châu Thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD đã thu lệ phí không đúng quy định đối với các trường hợp học sinh đủ 14 tuổi được cấp CCCD lần đầu trong nhiều năm cụ thể từ 2/2021 đến tháng 2/2023.

Theo nội dung xác minh của Thanh tra Công an tỉnh Long An, Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những cá nhân để xảy ra sai phạm, khuyết điểm có liên quan đến CCCD... theo đúng quy định của ngành công an. Ảnh: M.H

Ngoài nội dung kể trên, ông Hoàng Anh còn phản ánh nội dung: Công an huyện Châu Thành nhận tiền trích lại (tiền hoa hồng) chuyển phát nhanh CCCD của Bưu điện huyện Châu Thành là 4.000 đồng/1 CCCD. Việc quản lý, sử dụng số tiền trích lại này không rõ ràng, không công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Anh còn phản ánh với nội dung: Công an huyện Châu Thành lập khống danh sách cán bộ, chiến sĩ được quyết toán nhận tiền hỗ trợ trưng dụng cấp CCCD.

Cụ thể chỉ có 18 đồng chí có quyết định trưng dụng cấp CCCD nhưng khi lập danh sách quyết toán nhận tiền là 34 đồng chí.

Giám đốc Công an tỉnh Long An sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm

Qua đơn của ông Hoàng Anh, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo thành lập tổ xác minh. Theo kết quả xác minh từ Thanh tra Công an tỉnh Long An: Đối với nội dung phản ánh thứ nhất, từ tháng 2/2021 đến tháng 2/2023, Công an huyện Châu Thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD đã thu lệ phí không đúng quy định đối với các trường hợp học sinh đủ 14 tuổi được cấp CCCD lần đầu. Kết quả xác minh, đúng.

Đối với nội dung phản ánh thứ hai, Công an huyện Châu Thành nhận tiền trích lại (tiền hoa hồng) chuyển phát nhanh CCCD của Bưu điện huyện Châu Thành là 4.000 đồng/1 CCCD. Việc quản lý, sử dụng số tiền trích lại này không rõ ràng, không công khai, minh bạch. Kết quả xác minh, đúng.

Và đối với nội dung phản ánh, Công an huyện Châu Thành lập khống danh sách cán bộ, chiến sĩ được quyết toán nhận tiền hỗ trợ trưng dụng cấp CCCD. Cụ thể chỉ có 18 đồng chí có quyết định trưng dụng cấp CCCD nhưng khi lập danh sách quyết toán nhận tiền là 34 đồng chí.

Kết quả xác minh, đơn tố cáo về nội dung này đúng một phần. Cũng theo Thanh tra Công an tỉnh Long An, nội dung phản ánh đúng thể hiện: Công an huyện Châu Thành đã chi tiền hỗ trợ cấp CCCD cho cán bộ, chiến sĩ không kịp thời, chi không đúng số tiền và không đúng đối tượng được hưởng theo danh sách CBCS được công an tỉnh phê duyệt hỗ trợ tiền tham gia cấp.

Việc Lãnh đạo Công an huyện Châu Thành giao nguồn tiền do công an tỉnh hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ cấp CCCD cho Đội Cảnh sát QLHC vê TTXH quản lý, mà không chỉ đạo giao thủ quỹ, kế toán công an huyện quản lý, theo dõi việc thu, chi là không đúng theo quy định về công tác quản lý tài chính.

"Đồng chí N.V.T - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Châu Thành vào tháng 9/2021 đã gửi cho đồng chí H. A. tiền hỗ trợ CBCS tham gia Tổ cấp CCCD nhưng đồng chí T không đưa danh sách để đồng chí H.A ký nhận.

Đến tháng 11/2021 đồng chí T. mới lập bổ sung danh sách nhận tiền và cho các đồng chí ký nhận bổ sung vào, trường hợp đồng chí H. A không gặp trực tiếp được nên đồng chí T. đã nhờ đồng chí L.H.H - cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Châu Thành ghi giúp chữ "Đã nhận" vào danh sách nhận tiền; việc làm này của đồng chí T. là không đúng quy định", nội dung xác minh của Thanh tra Công an tỉnh Long An nêu.

Vẫn theo nội dung xác minh từ Thanh tra Công an tỉnh Long An, căn cứ kết quả xác minh như trên, Công an tỉnh Long An nhận thấy Công an huyện Châu Thành có những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình cấp CCCD cho công dân trên địa bàn. Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm này theo đúng quy định của ngành công an.