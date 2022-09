Quê ở huyện An Minh, anh Trần Thanh Vũ theo gia đình đến đảo ngọc Phú Quốc sinh sống. Năm 22 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh Vũ nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hoàn thành trách nhiệm của người thanh niên, anh Vũ trở về địa phương làm vườn sinh sống và tham gia công tác ở ấp, xã. Trải qua nhiều vị trí công tác, với sự hăng hái, nhiệt tình, năm 2008, anh Vũ được kết nạp Đảng.

Sau này, anh được nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng ấp, rồi được đảng viên bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Suối Lớn. Đến năm 2019, anh Vũ được giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Tơ.

Cùng với công tác, anh Vũ phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế gia đình với mong muốn làm giàu chính đáng. Nhận thấy vườn trồng cây ăn trái các loại như xoài, mít, đào, tiêu bán giá không ổn định, anh Vũ tìm tòi mô hình sản xuất mới.

4 năm trước, anh Vũ quyết định thực hiện mô hình sản xuất rau sạch thủy canh. Anh mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà lưới, ống trồng rau, hệ thống công nghệ phục vụ sản xuất rau sạch thủy canh với chi phí gần 1,4 tỷ đồng. Theo anh Vũ, hệ thống nhà kính, giàn trồng rau, ống nước, máy bơm… đầu tư một lần có thể khai thác liên tục nhiều năm.

Đến nay, anh Vũ mở rộng diện tích trồng rau thủy canh lên gần 3.000m2 trồng cải bẹ dún, xà lách… Mỗi tháng, anh thu hoạch 1-1,5 tấn rau, bán ra thị trường cải bẹ dún giá 30.000 đồng/kg, xà lách giá 50.000 đồng/kg. Ước tính trừ chi phí sản xuất, mỗi tháng anh Vũ thu lãi từ bán rau sạch được 15 triệu đồng.

Anh Trần Thanh Vũ (giữa) giới thiệu rau sạch từ mô hình trồng rau thủy cảnh cho các cựu chiến binh xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo anh Vũ, mô hình rau thủy canh cho năng suất, chất lượng cao và thu lãi khá cao. Để mô hình này đạt hiệu quả, người làm cần có nguồn vốn lớn và quan trọng hơn phải tìm được đầu ra cho sản phẩm. Ở TP. Phú Quốc, việc cung ứng rau sạch ra thị trường khá thuận lợi. Người dân nơi đây đã tin dùng sản phẩm rau sạch do anh Vũ sản xuất, nên không lo đầu ra.

“Về vấn đề sâu, dịch bệnh trên cây trồng, phương pháp trồng rau trong nhà kính ít rủi ro hơn so phương pháp trồng rau truyền thống, do môi trường nhà kính dễ kiểm soát. Hiện tôi trồng liên tiếp các đợt rau, hầu như ngày nào cũng có rau bán ra thị trường. Rau trồng tại đất đảo sẽ tươi ngon hơn so rau vận chuyển từ đất liền ra đảo nên bà con ở đây rất thích”, anh Vũ nói.

"Đồng chí Trần Thanh Vũ là cựu chiến binh tiêu biểu, đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí thực hiện mô hình sản xuất rau sạch lợi nhuận khá, cung cấp rau sạch, tươi ngon tại chỗ cho người dân ở đảo. Đây là mô hình hay để các cựu chiến binh có vốn có thể học và làm theo". Đồng chí NGUYỄN QUỐC HIỆP - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Dương Tơ.

Chúng tôi tham quan mô hình trồng rau sạch của anh Vũ, các đường ống, nước và phân bón được máy bơm lên liên tục, tạo thành vòng tuần hoàn, giúp cây hấp thụ dưỡng chất.

Anh Vũ kể: “Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội, nên nguồn cung phân bón, dưỡng chất từ TP. Hồ Chí Minh chuyển về bị gián đoạn, việc sản xuất hết sức khó khăn, có lúc phải tạm dừng. Nhưng tôi thấy mô hình này sản xuất rất hiệu quả nên lúc nào cũng cố gắng thực hiện. Điều quan trọng là cung cấp được nguồn rau sạch, xanh tươi tại chỗ cho người dân ở đảo”.

Trước khi trồng rau sạch, anh Vũ cải tạo đất trồng cây ăn trái của gia đình để mở quán ăn sinh thái. Quán ăn của anh Vũ với những tum nhỏ được lợp bằng lá mát rượi nằm giữa hồ sen. Các món ăn dân dã như cá đồng, gà đồng, lươn, ếch… được bán giá từ 200.000-500.000 đồng/kg tùy loại và chế biến theo yêu cầu của khách. Quán ăn đã thu hút nhiều thực khách gần xa.

Theo anh Vũ, từ việc trồng rau xanh và kinh doanh quán ăn, sau khi trừ chi phí, anh lãi hơn 1 tỷ đồng/năm, gia đình có cuộc sống thoải mái và yên tâm bám đất đảo phát triển kinh tế.