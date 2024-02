Thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi bán

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Tỉnh (Tính) (SN 1973, trú phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Ngô Văn Tỉnh khai nhận tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo đó, trong quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định: Ngô Văn Tỉnh là khách quen thường xuyên thuê xe của Đinh Thanh Tùng (là người quản lý bãi giữ xe tại khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang).

Sáng ngày 27/9/2022, Ngô Văn Tỉnh điện thoại liên hệ với anh Tùng thuê chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi Xpander, với giá 700.000 đồng/ngày. Một tháng sau, Tỉnh chuyển 21 triệu đồng trả tiền thuê xe cho Tùng.

Chiếc xe ô tô tang vật vụ án được lực lượng Công an thu hồi. Ảnh: Tiến Tầm

Sau đó do nợ nần không có khả năng chi trả, Tỉnh nảy sinh ý định và đem chiếc xe thuê của Tùng đến tỉnh Lâm Đồng bán với giá 520 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Tỉnh tiếp tục gặp Tùng thuê thêm 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ, hiệu Toyota Fortuner với giá 900.000 đồng/ngày.



Để tránh bị phát hiện, từ ngày 18/9/2022 đến ngày 30/12/2022, Tỉnh đã trả tiền thuê xe cho Tùng trên 100 triệu đồng. Sau đó, Tỉnh không trả tiền thuê xe nữa, Tùng nhiều lần điện thoại thì Tỉnh chỉ hứa hẹn rồi không liên lạc được.

Sau khi biết Tỉnh đã bán 2 chiếc xe trên, ngày 12/12/2023, Tùng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác hành vi của Tỉnh. Đến ngày 26/1/2024, Tỉnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu hồi 2 chiếc xe ô tô trên và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.