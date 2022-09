Tiếp tục các giải pháp kéo giảm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 6/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) vừa có văn bản gửi các đơn vị về một số giải pháp nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, 30/8 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của UBATGTQG do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác bảo đảm, trật tự an toàn giao thông và vận tải hành khách tại Tân Sơn Nhất.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, lãnh đạo UBATGTQG đánh giá ngành hàng không Việt Nam đã có sự phục hồi nhanh chóng trong thời gian qua. Riêng tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách đi tàu bay tăng cao, số lượng xe taxi phục vụ hành khách vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Tân Sơn Nhất hiện đang quá tải công suất khai thác. Ảnh: H.T

Vào thời gian cao điểm, còn xảy ra hiện tượng ùn ứ, tranh giành khách, tăng giá không đúng quy định... gây mất trật tự tại khu vực cảng. Ngoài ra, tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nội cảng, khu vực lân cận cảng vẫn tái diễn do cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu.

Qua đó, UBATGTQG tiếp tục yêu cầu các đơn vị thực hiện một số giải pháp cụ thể nhằm giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự. Ngăn chặn các hiện tượng chèo kéo, ép giá cước vận tải, hoạt động xe dù, giả xe taxi, móc nối, bắt khách sai quy định...tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, UBATGTQG đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tối ưu hóa slot bay, tránh cao điểm khách ra vào sân bay trùng với cao điểm đi lại của người dân quanh khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tối ưu hóa slot bay tránh ùn tắc. Ảnh: H.T

Về tổ chức giao thông, UBATGTQG yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả của Tổ phản ứng nhanh, công bố kế hoạch các chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để Tổ phản ứng nhanh và các doanh nghiệp vận tải có phương án cụ thể, kịp thời bố trí xe taxi phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP.HCM được đề nghị tiếp tục xây dựng phương án phân luồng giao thông tạm thời vào thời gian cao điểm, thời điểm xảy ra ùn tắc. Sở GTVT báo cáo UBND TP.HCM có phương án khai thác khu đất góc đường Bạch Đằng tiếp giáp đường vào ga quốc tế Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, UBATGTQG đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rà soát, nghiên cứu bổ sung biển chỉ dẫn, thông tin hướng dẫn giao thông tại điểm đón, trả hành khách đi, đến nhà ga, tăng cường thông tin tuyên truyền cho hành khách, người dân để lựa chọn phương thức di chuyển cho phù hợp; phối hợp với các hãng hàng không để tuyên truyền cho hành khách. Ưu tiên cho hoạt động của các tuyến xe buýt kết nối với Tân Sơn Nhất...

Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai các giải pháp chống ùn tắc. Ảnh: H.T

Về công tác bảo đảm an ninh, UBATGTQG đề nghị Công an quận Tân Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh có liên quan của người dân; tăng cường công tác quản lý các đối tượng hoạt động trái phép, vi phạm quy định pháp luật.

Lực lượng an ninh tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi chèo kéo, tăng giá cước vận tải, hoạt động xe dù, giả xe taxi, đón trả khách sai quy định; giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo, đón, bắt khách sai quy định của một số hãng xe chở khách tuyến Tân Sơn Nhất - Vũng Tàu...

Theo đó, dịp lễ 2/9 vừa qua, nhiều hành khách đánh giá việc đi lại, đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất khá dễ dàng. Đơn vị quản lí đã lên phương án ứng phó hợp lý, chất lượng phục vụ mặt đất tại sân bay được cải thiện tích cực. Từ đó, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu đi lại của khách hàng khi khu vực bên ngoài và trong sân bay thông thoáng, di chuyển nhanh chóng.