Tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội ND Nghệ An Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và quá trình công tác từ 1988 đến nay

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Nguyễn Quang Tùng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu bầu tuyệt đối.