Bắt nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh về tội Nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hạnh Chung, nguyên Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Nhường (nguyên Phó Chủ tịch UBND) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) bị Bộ Công an khởi tố tội Đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các quyết định nêu trên là động thái trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế (Sở Y tế Bắc Ninh), Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh sinh năm 1959, quê TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ tháng 5/2015, đến tháng 10/2019 ông Quỳnh nghỉ hưu.

Hồi tháng 6/2014, ông Quỳnh từng bị chủ doanh nghiệp khai thác cát "khủng bố" bởi hắn ta cho rằng ông có sự thiên vị khi cấp phép nạo vét sông Cầu. Ông Quỳnh sau đó liên tiếp nhận được 10 tin nhắn với nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần.

Điều tra vụ cô giáo mầm non bị tạt xăng, châm lửa đốt tại Lâm Đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/1, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cô giáo mầm non bị tạt xăng, châm lửa đốt xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17/1, Dương Thị Kim Cương (36 tuổi, ngụ tổ dân phố 3, thị trấn Di Linh) và chị Nguyễn Thị Kim Dung (32 tuổi, cô giáo dạy mầm non tại thị trấn Di Linh) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với nhau.

Camera của người dân ghi lại vụ việc cô giáo mầm non bị tạt xăng, châm lửa đốt tại Lâm Đồng.

Trong quá trình cãi vã, Cương đã dùng xăng tạt vào người chị Dung. Sau đó, chị Dung về nhà dùng nước rửa người đi rồi tiếp tục cãi vã với Dương Thị Kim Cương. Trong quá trình cãi vã, Cương đã dùng bật lửa đốt khiến ngọn lửa bao trùm chị Dung.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã dập lửa đưa chị Dung đến bệnh viện cấp cứu, chị Dung tiếp tục được đưa đến TP.HCM điều trị.

Ngay sau đó, Dương Thị Kim Cương cũng đã bị Công an huyện Di Linh tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người".

Truy bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 19/1, nguồn tin từ lãnh đạo huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng nhưng bất thành.

Theo đó, có 2 thanh niên mang hung khí vào ngân hàng chi nhánh ở khu Tây huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khống chế nhân viên hòng lấy tiền.

Người dân hiếu kỳ tập trung lại để xem cơ quan chức năng điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Ảnh: CTV

2 thanh niên này đã kẹp cổ bảo vệ, đe dọa nhân viên ngân hàng để lấy tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã kịp thời bấm chuông báo động nên 2 tên này vứt lại tiền lên xe máy bỏ chạy về phía hướng huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Nữ giáo viên tiểu học bị chồng sát hại dã man

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 19/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Cường (50 tuổi; ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi sát hại vợ mình một cách dã man.

Nguyễn Văn Cường - nghi phạm sát hại vợ. Ảnh: Công an Vĩnh Long. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/1, do mâu thuẫn gia đình nên Cường và bà N.T.U.T. (49 tuổi; vợ Cường, là giáo viên tại một trường tiểu học) xảy ra cự cãi.

Trong lúc xô xát, Cường dùng dao sát hại một cách dã man khiến bà T. tử vong. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Long Hồ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tối cùng ngày, Cường bị bắt giữ trong tình trạng không tỉnh táo.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Không có cơ sở kết luận người cha đồng phạm tội "Giết người"

Ngày 19/1, nguồn tin của Dân Việt cho biết, TAND Tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị Giám đốc thẩm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Theo đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 267/2023/HS-PT ngày 10/5/2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Theo luật sư, TAND Cấp cao đã kết án Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" là không đúng tội danh.

Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột của bé Nguyễn Thái Vân An (8 tuổi), nạn nhân tử vong do bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) bạo hành.

Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.H

Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị của luật sư Nguyễn Anh Thơm và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, TAND Tối cao cho rằng, Nguyễn Kim Trung Thái là người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ con ruột của mình là cháu Nguyễn Thái Vân An. Nhưng khi chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ, đánh đập cháu An thì Thái bỏ mặc không ngăn cản và còn cùng Trang đánh đập, chửi bới cháu An trong nhiều ngày.

Ngày 22/12/2021, cháu Nguyễn Thái Vân An bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập dẫn đến tử vong, Nguyễn Kim Trung Thái không có mặt tại nhà (hiện trường vụ án).

Khi phát hiện cháu An bị đánh qua camera, Thái đã gọi điện thoại cho Trang nói không đánh cháu An nữa. Sau đó, Thái về nhà đưa cháu An đi cấp cứu, thể hiện về ý thức chủ quan Thái không cố ý thực hiện tội phạm cùng với Trang, đã ngăn cản hành vi phạm tội của Trang.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên án tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình. Ảnh: C.H

TAND Tối cao cũng cho rằng, An là con đẻ của Thái, nên không đủ cơ sở kết luận Thái cố ý tước đoạt tính mạng của con gái mình. Hành vi xóa dữ liệu camera của Thái chỉ là nhằm che giấu tội phạm.



Mặt khác, tại các kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thể hiện: Các tổn thương mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1h đến 6h) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ xảy ra trước khi tử vong khoảng từ 2 ngày đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong trường hợp cháu An không bị đánh vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

Do đó, không có cơ sở kết luận Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội "Giết người" với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

TAND cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm kết án Thái về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" là có căn cứ.